Adil Rami’nin evlilik teklifine Pamela Anderson’dan şok tepki!

SKOR DIŞ HABERLER / Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Fransa ile birlikte şampiyonluğa ulaşan Adil Rami’nin özel hayatı, futbolculuk kariyeri kadar iyi gitmedi. Yaklaşık bir yıldır 51 yaşındaki ABD’li model Pamela Anderson ile aşk yaşayan Adi Rami, sevgilisine yaptığı evlilik teklifine pişman oldu. ABD’de yayım yapan TMZ’nin haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun, Pamela Anderson ile hayatını birleştirme hayalleri suya düştü.

Pamela Anderson sevgilisi Adil Rami için ABD`yi terk etti ABD'li ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson, sevgilisi Adi Rami için ülkesini terk etti. Fransa'ya yerleşen Pamela Anderson, Marsilya'nın maçlarına da gitmeye başladı. İlgili Haberi Oku

Magazin dünyasının da sıkça gündemine gelen ilişki, hiç beklenmedik bir sona sahne oldu. Adil Rami için ABD’deki evini boşaltarak Fransa’ya yerleşen ve 32 yaşındaki futbolcu ile birlikte yaşamaya başlayan Pamela Anderson, kendisine yapılan evlilik teklifine olumsuz yanıt verdi. Pamela Anderson, kendisi ile evlenmek istediğini söyleyen Adil Rami’nin isteğini Fransız futbolcunun ikiz çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini düşündüğü için reddetti.

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Sadece Adil Rami’den gelen evlilik teklifini reddetmekle kalmayan Pamela Anderson, bir de yanına taşındığı yıldız futbolcunun evinden ayrıldı. Evi terk etmesine rağmen hala Fransa’da bulunan Pamela Anderson’ın, Adil Rami tarafından kendisine verilen yüzüğü oğlu Brandon’a verdiği de iddia edildi.