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Adil Rami’nin evlilik teklifine Pamela Anderson’dan şok tepki!
Dünyadan Futbol

Adil Rami’nin evlilik teklifine Pamela Anderson’dan şok tepki!

Fransaız futbolcu Adil Rami ile ABD'li model Pamela Anderson arasındaki ilişki hiç beklenmedik bir şekilde sona erdi. Pamela Anderson'a evlenme teklif eden Adil Rami, terk edildi.

8 Eylül 2018 16:39

SKOR DIŞ HABERLER /  Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Fransa ile birlikte şampiyonluğa ulaşan Adil Rami’nin özel hayatı, futbolculuk kariyeri kadar iyi gitmedi. Yaklaşık bir yıldır 51 yaşındaki ABD’li model Pamela Anderson ile aşk yaşayan Adi Rami, sevgilisine yaptığı evlilik teklifine pişman oldu. ABD’de yayım yapan TMZ’nin haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun, Pamela Anderson ile hayatını birleştirme hayalleri suya düştü.

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Magazin dünyasının da sıkça gündemine gelen ilişki, hiç beklenmedik bir sona sahne oldu. Adil Rami için ABD’deki evini boşaltarak Fransa’ya yerleşen ve 32 yaşındaki futbolcu ile birlikte yaşamaya başlayan Pamela Anderson, kendisine yapılan evlilik teklifine olumsuz yanıt verdi. Pamela Anderson, kendisi ile evlenmek istediğini söyleyen Adil Rami’nin isteğini Fransız futbolcunun ikiz çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini düşündüğü için reddetti.

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Sadece Adil Rami’den gelen evlilik teklifini reddetmekle kalmayan Pamela Anderson, bir de yanına taşındığı yıldız futbolcunun evinden ayrıldı. Evi terk etmesine rağmen hala Fransa’da bulunan Pamela Anderson’ın, Adil Rami tarafından kendisine verilen yüzüğü oğlu Brandon’a verdiği de iddia edildi.

Son güncelleme 18:38 | 8 Eylül 2018
ABD Adil Rami dünya kupası fransa Pamela Anderson rusya
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