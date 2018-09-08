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Uluslar Ligi’nde dev maç İngiltere İspanya
Uefa

Uluslar Ligi’nde dev maç İngiltere İspanya

İngiltere İspanya Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. grupta yer alan iki takım ilk kez Avrupa Uluslar Ligi maçına çıkıyor. Yıldızların sahada olacağı maçın seyir zevki yüksek bir karşılaşma olması bekleniyor. "İngiltere İspanya canlı yayın" bağlantısı ve maçı yayınlayan kanallar....

8 Eylül 2018 21:03

UEFA tarafından bu sene ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Uluslar Kupası büyük heyecana sahne oluyor. Organizasyonun iki ekibi, İngiltere İspanya A Ligi 4. Grup maçı için karşı karşıya geliyor. Dev futbol şölenini kaçırmak istemeyen taraftarlar ise İngiltere İspanya maçı hangi kanalda merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler aşağıda yer alan “İngiltere İspanya maçı canlı izle” bağlantısını kullanabilir. İngiltere İspanya maçı şifreli kanalda yayınlandığı için üye olmadan izlenememektedir. 

İNGİLTERE İSPANYA CANLI İZLE

İNGİLTERE İSPANYA CANLI ANLATIM

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Kupası A grubu 4. Lig'de mücadele eden İngiltere İspanya karşılaşması 21:45'te başlayacak. Türkiye'de henüz bir yayıncısı bulunmayan karşılaşma hakkında bir gelişme olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sky Sports Main Event (Birleşik Krallık), Sky Ultra (Birleşik Krallık), Sport 1 (Çekya), Sport 1 (Macaristan), SportKlub (BiH), SportKlub (Hırvatistan), SportKlub (Karadağ), SportKlub (Sırbistan), SportKlub (Slovenya), Sport TV (Portekiz), Virgin Media Three, ESPN (Amerika Birleşik Devletleri), UniMas (Amerika Birleşik Devletleri), Univision Deportes, L’Equipe TV (Fransa), UTV, STV (İskoçya), ITV (İngiltere)TMC (Fransa), Canale 5 (İtalya), CMore Live (İsveç), Cosmo Sport 1, Futbol 2 (Ukrayna), Match TV (Rusya), Sky Sports Football (Birleşik Krallık), TVE La 1, TVP Sport (Baltık Devletleri), Viasat Jalkapallo (Finlandiya)

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI İLK 11'İ

İngiltere: Pickford; Stones, Maguire, Walker; Shaw, Trippier, Henderson, Alli, Lingard; Rashford, Kane

İspanya: De Gea; Carvajal, Ramos, Nacho, Alonso; Busquets, Thiago, Saul, Asensio, Isco; Morata

Son güncelleme 00:55 | 15 Eylül 2018
canlı İngiltere İspanya
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