Uluslar Ligi’nde dev maç İngiltere İspanya

UEFA tarafından bu sene ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Uluslar Kupası büyük heyecana sahne oluyor. Organizasyonun iki ekibi, İngiltere İspanya A Ligi 4. Grup maçı için karşı karşıya geliyor. Dev futbol şölenini kaçırmak istemeyen taraftarlar ise İngiltere İspanya maçı hangi kanalda merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler aşağıda yer alan “İngiltere İspanya maçı canlı izle” bağlantısını kullanabilir. İngiltere İspanya maçı şifreli kanalda yayınlandığı için üye olmadan izlenememektedir.

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Kupası A grubu 4. Lig'de mücadele eden İngiltere İspanya karşılaşması 21:45'te başlayacak. Türkiye'de henüz bir yayıncısı bulunmayan karşılaşma hakkında bir gelişme olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

Wembley’s filling up nicely. 15 minutes until kick-off – and a special pre-match presentation… #threelions pic.twitter.com/AbCnJcIulX

— England (@England) 8 Eylül 2018