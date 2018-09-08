Gümüşhanespor Samsunspor maçı 1-1 sona erdi!

TFF 2. Lig’de 2. hafta heyecanı Gümüşhanespor Samsunspor maçı ile devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle tamamlayarak lige iyi bir başlangıç yapan Samsunspor bu hafta Gümüşhane karşısında kazanarak puanını 6’ya çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Lige 1 puan alarak başlayan Gümüşhanespor ise bu hafta evinde oynayacağı maçta ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. Aşağıda yer alan bağlantı sayesinde mücadeleyi izlemek isteyen futbol tutkunları Gümüşhanespor Samsunspor maçını şifresiz canlı yayın seyredebilir.

GÜMÜŞHANESPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE

GÜMÜŞHANESPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF 2. LİG maçında Gümüşhanespor Samsunspor karşı karşıya geliyor. 15:30’da başlayacak maç TRT Spor kanalında canlı yayın ekranlara gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2.Hafta Fikstürü

08.09.2018 15:30 ANKARA DEMİRSPOR – BODRUM B. BODRUMSPOR

08.09.2018 15:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER – KEÇİÖRENGÜCÜ

08.09.2018 15:30 GÜMÜŞHANESPOR – SAMSUNSPOR

08.09.2018 16:30 İNEGÖLSPOR – GAZİANTEPSPOR

08.09.2018 16:30 UTAŞ UŞAKSPOR – NİĞDE ANADOLU

08.09.2018 16:30 EYÜPSPOR – KASTAMONUSPOR 1966

08.09.2018 16:30 SANCAKTEPE BELEDİYESPOR – BAYRAMPAŞA

08.09.2018 19:00 MANİSASPOR – HACETTEPESPOR

08.09.2018 19:00 SAKARYASPOR – SARIYER