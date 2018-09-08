ABD Açık tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta tek erkeklerde Arjantinli Juan Martin del Potro ile Sırp Novak Djokovic finale çıktı.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final maçında dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile bu organizasyonda 2009 yılında şampiyon olan Arjantinli Del Potro karşı karşıya geldi.

Üç numaralı seribaşı Del Potro karşısında setlerde 2-0 geriye düşen 32 yaşındaki Nadal, dizindeki sakatlık nedeniyle maçtan çekilince Arjantinli tenisçi adını finale yazdırdı.

Günün diğer yarı final karşılaşmasında ise 14. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden 6 numaralı seribaşı Djokovic, Japon Kei Nishikori’yi 6-3, 6-4 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenerek finale çıkan taraf oldu.

Djokovic ile Del Potro arasındaki final maçı yarın oynanacak.