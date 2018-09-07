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UEFA Uluslar Ligi’nde ilk gün sonuçları… Gecenin maçı Almanya Fransa
Dünyadan Futbol

UEFA Uluslar Ligi’nde ilk gün sonuçları… Gecenin maçı Almanya Fransa

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk gün karşılaşmaları sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin en önemli maçında Almanya, konuk ettiği Fransa ile 0-0 berabere kaldı.

7 Eylül 2018 00:14

UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunda, ilk gün müsabakaları tamamlandı. Öne çıkan A Ligi 1. Grup karşılaşmasında, Almanya, son dünya şampiyonu Fransa’yı Allianz Arena’da konuk etti.  Almanya ve Fransa, maç boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

06 Eylül 2018 Fransa`nın genç yıldızı Pavard`a acımasız müdahale... Boğazı şoke etti! Fransa'nın yeni yıldızlarında Pavard, Almanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında Rüdiger'in sert müdahalesine maruz kaldı. Pavard'ın boğazındaki yaralar görenleri şaşkına çevirdi. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 66. dakikada Leon Goretzka’nın yerine oyuna dahil oldu. İlkay, önceki maçlarda olduğu gibi bir grup taraftar tarafından ıslıklarla protesto edildi.

UEFA Uluslar Ligi’nin ilk gününde sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup: Almanya-Fransa: 0-0

B Ligi

1. Grup: Çekya-Ukrayna: 1-2

4. Grup: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 4-1

C Ligi:

3. Grup: Slovenya-Bulgaristan: 1-2

Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

D Ligi

1. Grup: Kazakistan-Gürcistan: 0-2

Letonya-Andorra: 0-0

4. Grup: Ermenistan-Lihtenştayn: 2-1

Cebelitarık-Makedonya: 0-2

Son güncelleme 00:14 | 7 Eylül 2018
almanya fransa uefa Uluslar Ligi
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