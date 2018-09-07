UEFA Uluslar Ligi’nde ilk gün sonuçları… Gecenin maçı Almanya Fransa

UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunda, ilk gün müsabakaları tamamlandı. Öne çıkan A Ligi 1. Grup karşılaşmasında, Almanya, son dünya şampiyonu Fransa’yı Allianz Arena’da konuk etti. Almanya ve Fransa, maç boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 66. dakikada Leon Goretzka’nın yerine oyuna dahil oldu. İlkay, önceki maçlarda olduğu gibi bir grup taraftar tarafından ıslıklarla protesto edildi.

UEFA Uluslar Ligi’nin ilk gününde sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup: Almanya-Fransa: 0-0

B Ligi

1. Grup: Çekya-Ukrayna: 1-2

4. Grup: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 4-1

C Ligi:

3. Grup: Slovenya-Bulgaristan: 1-2

Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

D Ligi

1. Grup: Kazakistan-Gürcistan: 0-2

Letonya-Andorra: 0-0

4. Grup: Ermenistan-Lihtenştayn: 2-1

Cebelitarık-Makedonya: 0-2