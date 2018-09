UEFA sordu… Fenerbahçe ve Beşiktaş cevap verdi… Slimani Babel

SKOR DIŞ HABER UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ve Beşiktaş, grup maçlarının başlamasını bekliyor. Avrupa Ligi’ne 20 Eylül’de Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe ile yine aynı tarihte sahasında Sarpsborg’u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk maçlarından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. UEFA da grup maçları başlamadan önce yaptığı anketlerle futbolseverleri turnuvaya ısındırıyor. Bu anketlerden birinde Fenerbahçe’nin Cezayirli forveti İslam Slimani ve Beşiktaş’ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel yer alıyor.

Türkiye Rusya maçı öncesi eşine rastlanmamış kriz! Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçında Rusya ile karşılaşacak. Ancak Türkiye'nin bu önemli maçı öncesi daha önce rastlamamış bir kriz yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Slimani ve Babel’in fotoğrafını Avrupa Ligi resmi Twitter hesabından paylaşan UEFA, fotoğrafların altına “Hangisi UEFA Avrupa Ligi’nde daha fazla gol atar?” sorusunu yerleştirdi. Bu soruya Fenerbahçe sosyal medya hesabı ise jet bir yanıt verdi. “Görünüşe göre cevap fotoğrafta” diyen Fenerbahçe Twitter hesabının bu cevabı, taraftarlardan büyük beğeni topladı. Taraftarlar “İşte beklediğimiz sosyal medya hesabı bu” diyerek UEFA’ya verilen cevabı övdü.

Ali Dürüst`ten yabancı sayısı ile ilgili yeni açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, yabancı sayısıyla iligili yeni açıklamalarda bulundu. Dürüst, yabancı sayısının kesin olarak azalacağı ile ilgili bir karara varılmadığını belirtti. İlgili Haberi Oku

Daha sonra Beşiktaş sosyal medya hesabı da bu atışmaya dahil oldu. Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güneş gözlüğü değil normal gözlük kullanın” yanıtını verdi. Bu cevap da Beşiktaş taraftarları arasında beğeni ile karşılandı.

Who will score more #UEL goals this season? pic.twitter.com/SNfvk3oZYI

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 7 Eylül 2018