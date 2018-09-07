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UEFA sordu… Fenerbahçe ve Beşiktaş cevap verdi… Slimani Babel
Uefa Avrupa Ligi

UEFA sordu… Fenerbahçe ve Beşiktaş cevap verdi… Slimani Babel

UEFA, sosyal medya hesabında Fenerbahçe'den İslam Slimani ve Beşiktaş'tan Ryan Babel'in fotoğrafını paylaşarak "Hangisi Avrupa Ligi'den daha fazla gol atar?" sorusunu sordu. Fenerbahçe'nin cevabı yine sosyal medya hesabından geldi. Daha sonra atışmaya Beşiktaş da dahil oldu.

7 Eylül 2018 20:47

SKOR DIŞ HABER UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ve Beşiktaş, grup maçlarının başlamasını bekliyor. Avrupa Ligi’ne 20 Eylül’de Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe ile yine aynı tarihte sahasında Sarpsborg’u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk maçlarından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. UEFA da grup maçları başlamadan önce yaptığı anketlerle futbolseverleri turnuvaya ısındırıyor. Bu anketlerden birinde Fenerbahçe’nin Cezayirli forveti İslam Slimani ve Beşiktaş’ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel yer alıyor.

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Slimani ve Babel’in fotoğrafını Avrupa Ligi resmi Twitter hesabından paylaşan UEFA, fotoğrafların altına “Hangisi UEFA Avrupa Ligi’nde daha fazla gol atar?” sorusunu yerleştirdi. Bu soruya Fenerbahçe sosyal medya hesabı ise jet bir yanıt verdi. “Görünüşe göre cevap fotoğrafta” diyen Fenerbahçe Twitter hesabının bu cevabı, taraftarlardan büyük beğeni topladı. Taraftarlar “İşte beklediğimiz sosyal medya hesabı bu” diyerek UEFA’ya verilen cevabı övdü.

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Daha sonra Beşiktaş sosyal medya hesabı da bu atışmaya dahil oldu. Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güneş gözlüğü değil normal gözlük kullanın” yanıtını verdi. Bu cevap da Beşiktaş taraftarları arasında beğeni ile karşılandı.

Son güncelleme 21:17 | 7 Eylül 2018
babel beşiktaş Fenerbahçe Slimani uefa
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