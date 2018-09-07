Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli takım maçının kanalı…

Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Türkiye Rusya Trabzon’da misafir ediyor. Yeni turnuvaya üç puanla başlamak isteyen Türkiye Uluslar Ligi Lig B Grup 2’de yer alıyor. Taraftarların merakla araştırdığı Türkiye Rusya maçının kanalı henüz belli olmadı…

TÜRKİYE RUSYA MAÇININ KANALI BELLİ OLDU MU?

Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Trabzon'da Rusya'yı ağırlayacak. 7 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak, fakat Türkiye Rusya maçı yayıncı kuruluşu maça kısa süre kalmasına rağmen henüz belli olmadı.

Ay-Yıldızlılar, bu akşam Trabzon’da oynayacağımız Rusya maçına ‘kırmızı’ formayla çıkacak. #NationsLeague pic.twitter.com/blHJTPZUM2 — TFF (@TFF_Org) 7 Eylül 2018

TÜRKİYE RUSYA MAÇI İLK 11

TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Okay, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokhin, Dzyuba

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HAKEMİ PORTEKİZLİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Trabzon'daki Medical Park'ta oynanacak maçta Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues'in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE GÜNÜN MAÇLARI

21:45 TÜRKİYE – Rusya

19:00 Azerbaycan – Kosova

21:45 İtalya – Polonya

21:45 Arnavutluk – İsrail

21:45 Litvanya – Sırbistan

21:45 Romanya – Karadağ

21:45 Faroe Adaları – Malta

ULUSLAR LİGİ’NE HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

55 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE, Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya, Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık katılan ülkeler arasında yer alıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.

TÜRKİYE 561. KEZ SAHADA

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın Trabzon'da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçıyla 561. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 267'si özel geride kalan 560 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 240'ı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 737 gol attı, kalesinde 812 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 560 karşılaşmanın 480'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

LUCESCU’NUN 12. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 12. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 4’ü resmi, 7’si özel 11 maçta 13 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 18 gol gördü.

Türkiye Rusya maçı öncesi eşine rastlanmamış kriz! Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçında Rusya ile karşılaşacak. Ancak Türkiye'nin bu önemli maçı öncesi daha önce rastlamamış bir kriz yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE 7.5 YIL SONRA TRABZON’DA

Ay-yıldızlı ekip, Rusya maçı ile 7,5 yıl sonra Trabzon’da bir karşılaşmaya çıkacak. Milli maçın oynanacağı 40 bin 782 kişilik Medical Park Stadı’nın açılışı, 18 Aralık 2016’da gerçekleştirildi.

Daha önce A Milli Takım’ı dort defa ağırlayan şehirdeki son milli mac, 9 Şubat 2011’de Türkiye ile Güney Kore arasında oynanmış ve 0-0 sona ermişti.

Ay-Yıldızlılar, bu akşam Trabzon’da oynayacağımız Rusya maçına ‘kırmızı’ formayla çıkacak. #NationsLeague pic.twitter.com/blHJTPZUM2 — TFF (@TFF_Org) 7 Eylül 2018

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 560 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılının Eylül ayında başlayacak turnuvanın takvimi şu şekilde;

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020

CANLI YAYIN: Türkiye Rusya maçı canlı izle! İşte, maçı yayınlayan kanallar... Türkiye Rusya canlı izle! UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Türkiye Rusya'yı Trabzon'da ağırlıyor. Türkiye Rusya maçı TRT ya da başka bir kanalda yayınlanacak mı merak ediliyor. Yayın krizini çözülemediği A Milli Takımı maçını izlemek isteyenler için canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE RUSYA MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Channel 1 Russia

beIN Sports MENA 3

C More Football

Eleven Sports 2 Belgium

EuroSport 2 Denmark

MATCH! Futbol 1

Polsat Sport Extra

Sky Sports

Sport 2 Hungary

SportKlub HD (Balkins)

SuperSport 4 za

SuperSport5 (Albian)

TV 2 Sport Premium

TVPlay Sports Baltic

Viasat Urheilu Finland

Astro SuperSport 2

C More Stream Sweden

Dazn Deutsch

Eurospors Player Dansk Sport 24 Extra TV2sumo.no

ViaPlay Finlad

Ziggo Sport Extra 1