Türkiye Rusya maçı TRT 1 kanalında mı? İşte, TRT 1 yayın akışı…

UEFA tarafından Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan yeni turnuvada Türkiye ilk sınavını Rusya karşısında veriyor. Trabzon’da oynanacak Türkiye Rusya maçını hangi kanal yayınlayacak merak konusu oldu. Henüz maçın yayıncısı belli olmadığı için Türkiye Rusya maçı TRT 1 kanalında mı yayınlanacak merak ediliyor. İşte, TRT 1 yayın akışı…
TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Trabzon'da Rusya'yı ağırlayacak. 7 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak, fakat Türkiye Rusya maçı yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. TRT’nin Uluslar Ligi’nin yayın haklarını almak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema “Kung Fu Panda 2”
21:45 Ege’nin Hamsisi
00:45 Yedi Güzel Adam
02:25 Leyla ile Mecnun
04:00 Misafirim Var
TÜRKİYE RUSYA MAÇI İLK 11
TÜRKİYE: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Serdar, Şener, Mehmet Topal, Okay, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk RUSYA: Lunes, Neustadter, Dzhikiya, Kudriashov, Rausch, M. Fernandes, Kuziaev, Erokhin, Zobnin, Cheryshev, Dzyuba
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi, “Genç ama iyi bir ekibiz. Çok hırslıyız ve her şeyimizi sahaya yansıtacağız” dedi.
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— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 6 Eylül 2018
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI
21:45 TÜRKİYE – Rusya
19:00 Azerbaycan – Kosova
21:45 İtalya – Polonya
21:45 Arnavutluk – İsrail
21:45 Litvanya – Sırbistan
21:45 Romanya – Karadağ
21:45 Faroe Adaları – Malta
UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?
Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.
TÜRKİYE RUSYA MAÇI HAKEMİ PORTEKİZLİ
UEFA’nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Trabzon’daki Medical Park’ta oynanacak maçta Dias’ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues’in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.
A Milli Takımımız, Rusya maçının son provasını yaptı
https://t.co/KiVUoE3Z7X pic.twitter.com/kAy1xpd53d
— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 6 Eylül 2018
TÜRKİYE 561. KEZ SAHADA
A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın Trabzon’da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçıyla 561. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293’ü resmi, 267’si özel geride kalan 560 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 240’ı deplasmanda, 240’ı evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 737 gol attı, kalesinde 812 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 560 karşılaşmanın 480’ini Avrupalılarla, 31’ini Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2018 yılının Eylül ayında başlayacak turnuvanın takvimi şu şekilde;
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020
TÜRKİYE RUSYA MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Channel 1 Russia
beIN Sports MENA 3
C More Football
Eleven Sports 2 Belgium
EuroSport 2 Denmark
MATCH! Futbol 1
Polsat Sport Extra
Sky Sports
Sport 2 Hungary
SportKlub HD (Balkins)
SuperSport 4 za
SuperSport5 (Albian)
TV 2 Sport Premium
TVPlay Sports Baltic
Viasat Urheilu Finland
Astro SuperSport 2
C More Stream Sweden
Dazn Deutsch
Eurospors Player Dansk Sport 24 Extra TV2sumo.no
ViaPlay Finlad
Ziggo Sport Extra 1