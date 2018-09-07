Türkiye Rusya maçı TRT 1 kanalında mı? İşte, TRT 1 yayın akışı…

UEFA tarafından Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan yeni turnuvada Türkiye ilk sınavını Rusya karşısında veriyor. Trabzon’da oynanacak Türkiye Rusya maçını hangi kanal yayınlayacak merak konusu oldu. Henüz maçın yayıncısı belli olmadığı için Türkiye Rusya maçı TRT 1 kanalında mı yayınlanacak merak ediliyor. İşte, TRT 1 yayın akışı…

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Trabzon'da Rusya'yı ağırlayacak. 7 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak, fakat Türkiye Rusya maçı yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. TRT’nin Uluslar Ligi’nin yayın haklarını almak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema “Kung Fu Panda 2”

21:45 Ege’nin Hamsisi

00:45 Yedi Güzel Adam

02:25 Leyla ile Mecnun

04:00 Misafirim Var

TÜRKİYE RUSYA MAÇI İLK 11

TÜRKİYE: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Serdar, Şener, Mehmet Topal, Okay, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk RUSYA: Lunes, Neustadter, Dzhikiya, Kudriashov, Rausch, M. Fernandes, Kuziaev, Erokhin, Zobnin, Cheryshev, Dzyuba

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi, “Genç ama iyi bir ekibiz. Çok hırslıyız ve her şeyimizi sahaya yansıtacağız” dedi. https://t.co/Z5WpwtplSN pic.twitter.com/lPgGmw3jLM — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 6 Eylül 2018

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

21:45 TÜRKİYE – Rusya

19:00 Azerbaycan – Kosova

21:45 İtalya – Polonya

21:45 Arnavutluk – İsrail

21:45 Litvanya – Sırbistan

21:45 Romanya – Karadağ

21:45 Faroe Adaları – Malta

Uluslar Ligi nedir? UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye rakipleri... İlgili Haberi Oku

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HAKEMİ PORTEKİZLİ

UEFA’nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Trabzon’daki Medical Park’ta oynanacak maçta Dias’ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues’in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.

A Milli Takımımız, Rusya maçının son provasını yaptı https://t.co/KiVUoE3Z7X pic.twitter.com/kAy1xpd53d — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 6 Eylül 2018

TÜRKİYE 561. KEZ SAHADA

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın Trabzon’da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçıyla 561. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293’ü resmi, 267’si özel geride kalan 560 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240’ı deplasmanda, 240’ı evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 737 gol attı, kalesinde 812 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 560 karşılaşmanın 480’ini Avrupalılarla, 31’ini Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılının Eylül ayında başlayacak turnuvanın takvimi şu şekilde;

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020

CANLI YAYIN: Türkiye Rusya maçı canlı izle! İşte, maçı yayınlayan kanallar... Türkiye Rusya canlı izle! UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Türkiye Rusya'yı Trabzon'da ağırlıyor. Türkiye Rusya maçı TRT ya da başka bir kanalda yayınlanacak mı merak ediliyor. Yayın krizini çözülemediği A Milli Takımı maçını izlemek isteyenler için canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE RUSYA MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Channel 1 Russia

beIN Sports MENA 3

C More Football

Eleven Sports 2 Belgium

EuroSport 2 Denmark

MATCH! Futbol 1

Polsat Sport Extra

Sky Sports

Sport 2 Hungary

SportKlub HD (Balkins)

SuperSport 4 za

SuperSport5 (Albian)

TV 2 Sport Premium

TVPlay Sports Baltic

Viasat Urheilu Finland

Astro SuperSport 2

C More Stream Sweden

Dazn Deutsch

Eurospors Player Dansk Sport 24 Extra TV2sumo.no

ViaPlay Finlad

Ziggo Sport Extra 1