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Türkiye Rusya maçı öncesi yaşanan yayın krizi son dakikada çözüldü ama TRT’ye tepki yağdı
Milli Takımlar

Türkiye Rusya maçı öncesi yaşanan yayın krizi son dakikada çözüldü ama TRT’ye tepki yağdı

Türkiye'nin Rusya ile oynayacağı maç yayın krizi nedeniyle iki dakika gecikmeli yayınlandı. Son ana kadar yayıncısının belli olmadığı Türkiye-Rusya maçı, TRT'den canlı ekranlara geldi. Ancak yayının son ana kadar alınamaması futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. TRT'ye eleştiri yağdı.

7 Eylül 2018 22:33

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında Türkiye, Trabzon’da Rusya’yı konuk etti. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği karşılaşmayı izlemek için televizyonlarının başına geçen futbolseverler, Türkiye’deki tüm kanalları dolaşmasına rağmen maçı göremedi. Pes edip maçı yabancı kanallardan izlemeye çalışanlar, karşılaşmanın ikinci dakikası oynanırken TRT’yi açtığında maçın canlı yayınlandığını gördüler. Son ana kadar UEFA ile pazarlık halinde olan TRT, yayın hakkını satın aldı. Ancak maçı iki dakika gecikmeli verebilen TRT’ye sosyal medya üzerinden eleştiri yağdı.

07 Eylül 2018 Türkiye Rusya maçı öncesi eşine rastlanmamış kriz son anda çözüldü! Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçında Rusya ile karşılaşacak. Türkiye'nin bu önemli maçı öncesi daha önce rastlamamış bir kriz yaşandı. Yayıncı kuruluşun son ana kadar belli olmadığı yayın krizi maçın başlamasına dakikalar kala çözüldü. İlgili Haberi Oku

Türkiye’de milli maçı yayınlayacak kanalın son dakikada belli olmasından şikayet eden futbolseverler, Twitter’da TRT’ye sert eleştirilerde bulundular. Yaşanan krizde TRT’yi sorumlun tutan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler. Maçın başlamasına kısa bir süre kala başlayan tepkiler, maçın başlaması ile devam etti. Sosyal medya kullanıcıları, TRT spikerinin sürekli “Yayın hakkını alabilmek için çok çabaladık. TL üzerinden anlaşmak için gecikme yaşandı” şeklindeki sözlerine “Bu başarı değil görev” şeklinde eleştiri getirdiler. Spikerin savunması da inandırıcı bulunmadı.

İşte Twitter’da Türkiye’nin Rusya ile oynadığı maç öncesi yaşanan yayın krizi nedeniyle oluşan tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 09:48 | 8 Eylül 2018
rusya Trt türkiye
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