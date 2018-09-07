Türkiye Rusya maçı öncesi yaşanan yayın krizi son dakikada çözüldü ama TRT’ye tepki yağdı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında Türkiye, Trabzon’da Rusya’yı konuk etti. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği karşılaşmayı izlemek için televizyonlarının başına geçen futbolseverler, Türkiye’deki tüm kanalları dolaşmasına rağmen maçı göremedi. Pes edip maçı yabancı kanallardan izlemeye çalışanlar, karşılaşmanın ikinci dakikası oynanırken TRT’yi açtığında maçın canlı yayınlandığını gördüler. Son ana kadar UEFA ile pazarlık halinde olan TRT, yayın hakkını satın aldı. Ancak maçı iki dakika gecikmeli verebilen TRT’ye sosyal medya üzerinden eleştiri yağdı.

Türkiye Rusya maçı öncesi eşine rastlanmamış kriz son anda çözüldü! Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçında Rusya ile karşılaşacak. Türkiye'nin bu önemli maçı öncesi daha önce rastlamamış bir kriz yaşandı. Yayıncı kuruluşun son ana kadar belli olmadığı yayın krizi maçın başlamasına dakikalar kala çözüldü. İlgili Haberi Oku

Türkiye’de milli maçı yayınlayacak kanalın son dakikada belli olmasından şikayet eden futbolseverler, Twitter’da TRT’ye sert eleştirilerde bulundular. Yaşanan krizde TRT’yi sorumlun tutan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler. Maçın başlamasına kısa bir süre kala başlayan tepkiler, maçın başlaması ile devam etti. Sosyal medya kullanıcıları, TRT spikerinin sürekli “Yayın hakkını alabilmek için çok çabaladık. TL üzerinden anlaşmak için gecikme yaşandı” şeklindeki sözlerine “Bu başarı değil görev” şeklinde eleştiri getirdiler. Spikerin savunması da inandırıcı bulunmadı.

İşte Twitter’da Türkiye’nin Rusya ile oynadığı maç öncesi yaşanan yayın krizi nedeniyle oluşan tepkilerden bazıları:

TRT 1 UEFA ile TL üzerinden anlaşma yapmaya sağlamaya çalışırken gecikme yaşamış. Milli maçlar ne zamandan beri son dakika anlaşma yapılarak yayınlanıyor. Türkiye Rusya maçı haftalar önce belirlenmemiş miydi? — Eşref G (@BLACKPAGE1) September 7, 2018

Türkiye rusya.. 2 saattir spikeri dinliyorum maçı tl üzerinden almak için çok uğraştık diyor.. ulan o kadarmı bitik memleketin hali basit bi milli maçımızı bile izleyemez olduk iyimi — Şanver Taşcı (@SanverTasc) September 7, 2018

Türkiye Rusya maçını yayınladığı için TRT nerdeyse para isteyecek. Ayıptır be Milli maç bu , yayın hakkını bi zahmet alın — DMN (@ceeet) September 7, 2018

Türkiye Rusya maçını Türk Lirası üzerinden anlaşma yapılmaya çalışılması yüzünden canlı yayın geç kalmış sözde. Tam bu yalan söylenirken gol yedik sevgili Trt 1.

S. Arabistan bile para birimimizi takmazken Uefa mı taktı yani? — Aydın ÇAĞDAŞ (@aydincgds) September 7, 2018

Türkiye Rusya maçı TRT spikeri anlatıyor,efendim nasıl da ekonomik koşulları zorlamışlarmış, yayın için, bir de Türk Lirası üzerinden anlaşmak için.

TRT paylarının küsuratını verseniz yeter de artardı.

Ayrıca milli maçı elbet yayınlayacaksınız.Bu başarı değil görev. — gonca ataç (@imjulim) September 7, 2018

Türkiye – Rusya ,bir millii takım maç keyfimiz vardı artık kendi ülkemizde oynanan Milli takımımızın maçını bile izleyecek kanal bulamıyoruz :/ — Göktuğ Ilgaz (@pnxzp) September 7, 2018

"Mauritius" adında hepimizin ismini cismini bilmediği ve yeni öğrendiği bir ülke bile Türkiye – Rusya maçını yayınlıyor ama kendi ülkemiz hala yayıncı arıyor. Ülke futbolunu yönetenlerin acilen değişmesi gerektiğini bugün bir kez daha anladık. — Umut Ünal Δ (@devilltriangle) September 7, 2018

TRT'nin vatandaştan bandrol ve elektrik katkı payı olarak topladığı para 1 milyar 750 milyon TL. Ve bu parayı toplayan TRT bu maçı alamamış! Nasıl hortumluyorlarsa artık o kurumu içindekiler!!! "Türkiye – Rusya" — Murat_T (@Murat_T1905) September 7, 2018

Yahu bu milli maç arkadaş; şaka mı yapıyorsunuz? Koskaca Türkiye, Rusya ile yapacağı milli maçı yayınlayacak bir tane kanal bulamaz mı? — Arslan Arslan (@arslan2429) September 7, 2018

Türkiye – Rusya maçını hiç bir kanal yayınlanmıyor, ülke gerçekten o kadar kötü durumda mı ya ?? — Aykut Baş

Milli takıma önem için yabancı sınırı gelecek diyenler Türkiye – Rusya maçına yayın bile ayarlayamıyorlar işte bu sizin Milli takıma verdiginiz önem ilgi tebrikler size tebrikler — ParasınıdaYerimSenideYerim (@01FurkanUa) September 7, 2018

herşeye paraları saçanlar "Türkiye – Rusya" maçına para bulamadılar galiba — Taşkın Sivri (@taskinsivri) September 7, 2018

Türkiye – Rusya maçını yayınlayacak, yayınlanmasını sağlayacak bir kurum kişi yok mu ? TRT'nin adı Tırt Tv olsun. — Öğretmen Cavit (@keykubad1238) September 7, 2018

TRT ==>Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Bugün ki maç Türkiye &Rusya sen bu maçi yayınlamayacaksan senin adinda Türkiye geçmesine ne gerek var — abdullah zengince #yeniden (@abdllhzen) September 7, 2018

Türkiye – Rusya Milli maçı Rus TV'lerinden izliyoruz şimdi amerika düşünsün eyyyy trump sen kimsin ya — Caner Giray (@CanerGiray77) September 7, 2018

Türkiye-Rusya milli takıma ilgi azalmış, daha maç yayını yapamıyorsunuz ne yapacak millet kucağına alıp pışpışlayacak mı — muniphoca

Hindistan da ki nüfus artışından daha hızlı kanal açan TRT, devletin televizyonu… Türkiye – Rusya maçını sen yayınla bari. — CEM DEMİR (@cemmdemmir) September 7, 2018

Bugün Trabzon'da oynanan Türkiye – Rusya maçının yayınlanmamasına sebep olan TFF ve TRT ortaklığı Türkiye'de bir ilki başardınız . Neyse onların kanalı varsa bizim Allah'ımız var. — TurcoGrande (@goldeneyes0055) September 7, 2018

Türkiye – Rusya maçını verecek yayıncı bulamıyoruz biz her ay fatura da neden TRT vergisi ödüyoruz — ONUR (@Onuurkocak) September 7, 2018

Şaka mı ? Türkiye-Rusya maçını TÜRKİYE'de yayınlayan kanal yok mu ? — Ceren Akgün (@cerenakgn) September 7, 2018

Türkiye-Rusya maçını hiç bir kanal vermiyor sabahtan akşama kadar yerlilik millilik nutukları atan kanallara soruyorum adı üstünde milli takım

Yerli ve milli değilmi?? — Bayram Şenel (@bayramenel2) September 7, 2018

Dünya'da birçok kanalda yayınlanacak milli maçımızın kanalı belli değil.

"Türkiye – Rusya" — Emre Dön #yeniden (@EmreDn) September 7, 2018