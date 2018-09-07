Türkiye Rusya maçı öncesi eşine rastlanmamış kriz son anda çözüldü!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında Türkiye, Trabzon’da Rusya’yı konuk edecek. Saat 21:45’te başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Trabzon Medical Park Stadı’ndaki karşılaşma öncesi yayın krizi yaşandı. Türkiye-Rusya maçı yayıncı kuruluşu son ana kadar belli olmadı. TRT ile UEFA arasında görüşmeler sonrası TRT yayını aldı. Karşılaşma ikinci dakikadan itibaren TRT 1’den yayınlandı.

Daha önce Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da benzer kriz yaşanmış, TRT son anda devreye girerek maçın yayın hakkını satın almıştı.

Burak Yılmaz TFF`ye başvurdu Burak Yılmaz, alacağını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etti. Burak Yılmaz'ın şikayeti, Trabzonspor yönetimi ile golcü futbolcu arasında kriz yarattı. İlgili Haberi Oku

TURNUVA STATÜSÜ

A ve B Liglerindeki 12’şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi’nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi’nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C Liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek.

A Ligi’ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi’nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019’daki dörtlü finalde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi’ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar, kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020’ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020’nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020’ye katılacak.

TÜRKİYE-RUSYA MAÇLARI

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon’da konuk edeceği Rusya ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

SON MAÇ BERABERE

İki ekip son olarak 5 Haziran 2018’de Rusya’nın başkenti Moskova’daki CSKA Arena’da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye’nin Rusya’ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

İLK MAÇ 1994’TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994’te Bursa Atatürk Stadı’nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko’nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998’de bu kez Moskova’da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12’sini kaybetti, 3’ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.