SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Türkiye farklı galip… Orkan Çınar yarım saatte yıldızlaştı
Milli Takımlar

Türkiye farklı galip… Orkan Çınar yarım saatte yıldızlaştı

U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Güney Kıbrıs ile karşılaşan Türkiye, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Maçın son yarım saatinde oyuna giren Orkan Çınar, sergilediği performansla yıldızlaştı.

7 Eylül 2018 23:48

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6. Grup Eleme maçında sahasında Güney Kıbrıs'ı 4-0 mağlup etti.

Stat: Recep Tayip Erdoğan

Hakemler: Danilo Grujic, Dragan Bogicevic, Oliver Petrovic

Türkiye: Muhammed, Adil, Merih, Dorukhan, Barış (Orkan dk. 63), Eslem (Ahmed İldiz dk. 70), Melih, Deniz, Abdürrahim, Muhayer (Umut dk. 83), Berkay

Yedekler: Uğurcan, Mert, Duhan, Kubilay

Teknik Direktör: Vedat İnceefe

Güney Kıbrıs: Pareskevas, Karo, Kyprianou, Papagergiou (İlia dk. 71), Panagi (Spolijaric dk. 62), Charalampous (Zachariou dk. 76), Pittas, Artymatas, Kyriakou, Hadjipaschalis, Soteriou

Yedekler: Demetriou, Korrea, Michailidis, Psaltis

Teknik Direktör: Nicos Andronicou

Goller: Adil Demirbağ (dk. 3), Orkan Çınar (dk. 76, dk. 81), Hadjipaschalis (dk. 88 k.k.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Berkay Özcan, Merih Demiral (Türkiye), Kyriakou, Pittas, Artymatas (Güney Kıbrıs)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 3′ Dorukhan Toköz'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Merih Demiral'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Adil düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25′ Orta sahada topla buluşan Deniz Hümmet, pasını Barış Alıcı'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Barış'ın vuruşunda kaleci Pareskevas gole izin vermedi.

38′ Eslem'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşu direkten döndü.

GOL! 76′ Ceza sahası önünde topla buluşan Orkan Çınar'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 2-0

80′ Orkan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle Adil Demirbağ'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 81′ Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Orkan, topu kaleci Pareskevas'ın solundan ağlara yolladı. 3-0

GOL! 88′ Melih Okutan'ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Hadjipaschalis, ters vuruşla fileleri havalandırdı. 4-0

Son güncelleme 23:48 | 7 Eylül 2018
Orkan Çınar türkiye
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor