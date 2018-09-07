Galatasaray’dan Belhanda açıklaması…

Sarı kırmızılılar Nice kulübünün Belhanda için 1 yıllık bedelsiz kiralama teklifi yaptığını ancak teklifin uygun bulunmadığını açıkladılar…

İşte Galatasaray’dan yapılan Belhanda açıklaması:

Bazı medya organlarında Fransız Medyası kaynak gösterilerek, profesyonel sporcumuz Younes Belhanda'nın Nice Futbol Kulübü'ne transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır.

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Nice Futbol Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmamıştır.

Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda'yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır.

Medyamızın bazı kesimlerinde Galatasaray'ımızın başarılara yürüyüşünü engellemeye çalışan kişilerin, bu tip yalan haberleri kullanarak yaptıkları süfli ve pespaye yorum ve algı çalışmalarına karşı Camiamızın, bu zorlu ve Şampiyonluklarla taçlandırılacak yürüyüşünde her zamankinden daha dikkatli olması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

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NİCE BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI!

Belhanda'yı kiralamak istediklerini ancak Galatasaray'ın kiralama yerine 10 milyon euro bonservis talep ettiğini söyleyen Jean-Pierre Rivere, ”Younes Belhanda yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor. Kiralamak için Galatasaray ile görüştük. Younes Nice'i seviyor, biz de onu. Maaşını yarı yarıya düşürmeye hazırdı. Ama Galatasaray bonservisi ile vermek istedi, 10 milyon euro. Bu rakam bizim için imkansız. Galatasaray başkanı da transferi veto etti. Kendisiyle görüştük, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını ve Belhanda'yı kiralık vermeyeceklerini söyledi” şeklinde konuştu.

Galatasaray, Belhanda'yı 2017/2018 sezonunun başında Nice'den 8,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.