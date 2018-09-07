Burak Yılmaz TFF’ye başvurdu

Trabzonspor’un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, 800 bin Euro tutarındaki alacağını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu. Burak Yılmaz’ın bu hareketi Trabzonspor yönetiminde şok etkisi yarattı. Burak Yılmaz’ın alacakları için TFF’ye başvuruda bulunması, yıldız golcü ile Trabzonspor yönetimini arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

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Trabzonspor’da geçtiğimiz sezonu 23 golle tamamlayan Burak Yılmaz, transfer sezonunun kapanmasından iki gün sonra bordo-mavili kulübün alacaklarını ödemediği gerekçesiyle TFF’ye başvurdu. 33 yaşındaki futbolcu federasyon aracılığıyla Trabzonspor’dan alacaklarının tahsilini istedi.

Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz´ın 800 bin Euro alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu´na müracaat ettiğini belirterek, “Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu´na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık. Bugün milli maç var, sonrasında bakacağız” dedi.