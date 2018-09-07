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Şili Milli Takımı, Japonya’da mahsur kaldı!
Dünyadan Futbol

Şili Milli Takımı, Japonya’da mahsur kaldı!

Hazırlık maçı oynamak için Japonya'ya giden Şili Milli Takımı büyük bir şok yaşadı. İki ülke Sapporo kentinde bugün karşı karşıya gelecekti. Ancak meydana gelen şiddetli deprem, maçın oynanmasını engelledi. Beşiktaş'ın yıldızları Medel ve Roco mahsur kaldı.

7 Eylül 2018 14:40

Ülkenin kuzeyindeki 6.7 şiddetindeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce insanın yaralandığı ve kayıp insanların da bulunduğu doğal afet sonrası Japonya-Şili maçı iptal edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Şili Milli Takımı kafilesinde bulunan Beşiktaşlı Medel ve Roco ile 8500 kilometre kat ederek gittikleri ülkeden maç yapmadan ayrılmak zorunda kalacaklar.

Güney Kore'ye gitmeye çalışıyorlar

Japonya Futbol Federasyonu iptal kararına gerekçe olarak altyapı hizmetlerindeki aksamaları, elektrik kesintilerinin ortaya çıkmasını ve olağanüstü durumu gösterdi. Salı günü Güney Kore ile karşılaşacak olan Şili Milli Takımı ülkeden ayrılmak konusunda sıkıntı yaşadı.

Karanlıkta kaldılar

Japonya'daki Şili Büyükelçiliği girişimleriyle özel uçak ayarlandığı ancak havaalanı kapalı olduğu için kalkış yapılamadığı bildirildi. Elektrik kesintisi nedeniyle de zor anlar yaşayan Şilili futbolcular, karanlık koridorlarda sere serpe yerlerde vakit geçirirken görüntülendi.

Son güncelleme 14:40 | 7 Eylül 2018
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