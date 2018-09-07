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Maradona, Dorados de Sinaloa’nın teknik direktörü oldu
Dünyadan Futbol

Maradona, Dorados de Sinaloa’nın teknik direktörü oldu

Arjantin'in yaşayan efsane oyuncularından Diego Armando Maradona, Dorados de Sinaloa’nın yeni teknik direktörü oldu.

7 Eylül 2018 08:33

Arjantin’in yaşayan efsane oyuncularından Diego Armando Maradona, Meksika 2. Ligi takımlarından Dorados de Sinaloa'nın yeni teknik direktörü oldu.

Meksika kulübü gün içerisinde Francisco Ramirez Gamez ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Maradona daha önce Dinamo Brest, Fujairah, CD Riestra, Al-Wasl, Arjantin, Rasing Club ve Textil Mandiyu takımlarını çalıştırmıştı.

Son güncelleme 08:33 | 7 Eylül 2018
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