Maradona, Dorados de Sinaloa’nın teknik direktörü oldu

Arjantin’in yaşayan efsane oyuncularından Diego Armando Maradona, Meksika 2. Ligi takımlarından Dorados de Sinaloa'nın yeni teknik direktörü oldu.
Meksika kulübü gün içerisinde Francisco Ramirez Gamez ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Maradona daha önce Dinamo Brest, Fujairah, CD Riestra, Al-Wasl, Arjantin, Rasing Club ve Textil Mandiyu takımlarını çalıştırmıştı.
Diego Armando Maradona es el nuevo Director Técnico del Gran Pez.
Nota completa : https://t.co/KIPqSzibaj#HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/IquFbVXOIZ
— #HazlaDeDiez (@Dorados) 6 Eylül 2018