MAÇ ÖZETİ: Türkiye Rusya özeti izle! Rusya Türkiye 2-1!

Avrupa Uluslar Kupası ilk karşılaşması Türkiye Rusya maçında sahadan 3 puanla ayrılan taraf Rusya oldu. Denis Cheryshev’in golüyle Rusya Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Türkiye'nin gole yanıt 41. dakikada Serdar Aziz'den geldi durumu 1-1 yaptı. İkinci yarınını başında 49. dakikada Rusya Dzyuba'nın golü ile durumu 2-1'e getirdi. Türkiye A Milli Takımı 10 Eylül Pazartesi günü grupta yer alan bir diğer takım olan İsveç’le karşı karşıya gelecek. Türkiye Rusya maç özeti izlemek isteyen futbol severler aşağıda bağlantıyı kullanabilirler. Yayıncı kuruluş özet görüntüleri paylaştığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE RUSYA MAÇI ÖZETİ İZLE

YAYIN KRİZİ SON DAKİKA ÇÖZÜLDÜ

Türkiye'de milli maçı yayınlayacak kanalın son dakikada belli olmasından şikayet eden futbolseverler, Twitter'da TRT'ye sert eleştirilerde bulundular. Yaşanan krizde TRT'yi sorumlun tutan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler. Maçın başlamasına kısa bir süre kala başlayan tepkiler, maçın başlaması ile devam etti. Sosyal medya kullanıcıları, TRT spikerinin sürekli “Yayın hakkını alabilmek için çok çabaladık. TL üzerinden anlaşmak için gecikme yaşandı” şeklindeki sözlerine “Bu başarı değil görev” şeklinde eleştiri getirdiler. Spikerin savunması da inandırıcı bulunmadı.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI İLK 11

TÜRKİYE: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Serdar, Şener, Mehmet Topal, Okay, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk

RUSYA: Lunes, Neustadter, Dzhikiya, Kudriashov, Rausch, M. Fernandes, Kuziaev, Erokhin, Zobnin, Cheryshev, Dzyuba