Kolbeinn Sigthorsson Fransa’yı karıştırdı

Galatasaray’ın 2016 yılından Nantes’ten kiraladığı ancak o dönemden bu yana sakatlığı nedeniyle 10 resmi maça bile çıkmayan Kolbeinn Sigthorsson, Fransa’da olay oldu.

Sakatlığını bit rütlü atlatamayan ve son iki sezonda sadece 2 resmi maçta 23 dakika süre alabilen Kolbeinn Sigthorsson hakkında Nantes Başkanı Waldemar Kita’dan sert açıklamalar gelirken, İzlandalı oyuncu da bu iddiaları yalanladı.

Nantes Başkanı Waldemar Kita, Kolbeinn Sigthorsson’un kendisini satmak istemelerine rağmen daha fazla para almak için gelen teklifleri kabul etmediğini söylerken ”Sigthorsson Yunanistan’dan teklif aldı ama daha fazla para için bu teklifi kabul etmedi. Biz anlaşmıştık. Büyük beklenti ile bize gelmişti ama bugüne kadar ondan hiçbir şey alamadık. Benim hatam, bunu kabul ediyorum. Sorumluluk benim. Bence iyi özellikleri var ama zihniyetinin iyi olduğuna inanmıyorum. Soyunma odasında iyi bir takım arkadaşı olmadığını da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

”KİRALAMA TEKLİFİ GELDİ, KULÜP BIRAKMADI”

İzlandalı oyuncu Sigthorsson da Kita’nın bu sözlerine cevap verdi. Kolbeinn Sigthorsson yaptığı açıklamada ”Panathinaikos ya da başka bir Yunanistan takımından teklif almadım. Sorun hiçbir zaman para olmadı. Başkanla ve hoca ile konuştuğumuzda ayrılmamın doğru olacağını söylediler. Ben de yaz döneminde aldığım bir kiralama teklifini kabul ettim. Ayrılmaya hazırdım ama kulüp buna izin vermedi ve bir açıklamada da bulunmadı. Benim bir sporcu olarak isteğim sahalara dönmek ve gollerimi atmak. Bunu Nantes’te yapmaktan da mutluluk duyarım. Yeniden oynamak ve kendimi göstermek istiyorum. Başkanın ‘İyi bir arkadaş değil’ sözlerini de anlamış değilim. Takımdaki arkadaşlarımla her zaman iyi ilişkilerim oldu” yanıtını verdi.

Kolbeinn Sigthorsson, Galatasaray’a transfer olduğu dönem ciddi bir sakatlık yaşamış ve o dönemden sonra da bir türlü istenen seviyeye çıkamamıştı.