Kardemir Karabükspor Başkanı Sedat Namal: ‘Kongre kararını alacağız’

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Kardemir Karabükspor’da Başkan Sedat Namal, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Namal, başkanlık görevine geldikten sonra yönetim kurulu ile bir araya gelerek Kardemir Karabükspor'un durumunu düzeltmek için yaptıkları toplantı neticesinde belirli bir plan ve finansman hesabı yapıldığını belirterek, “Önceki yönetimlerin ve son yönetimin sırayla borçlanma evrakları geldi ellerimize. Feridun Tankut zamanı ile Mustafa Bey’in başkanlığında 160 trilyon para, bizim Futbol Federasyonu’ndan alacaklarımıza karşı kredi olarak temlik edilmiş, bu para olmadığı, harcandığı gibi kulübün halen daha 250 trilyon borcu var. Benim görev süresince bu paraların nasıl harcandığına dair araştıracak kadar vaktim olmadı. Örneğin bir tanesinde ilgimi çeken dosya olduğu için transfer izleme komitesine 2 sezonda 11 trilyon para harcanmış ama ortada topçu yok, futbolcu yok, alınmamış. Diğer alacaklar da aynı şekilde” dedi.

“Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip gerekeni de yaptım”

Olağanüstü kongre seçiminde verdiği sözü yerine getirdiğini söyleyen Namal, “200 bin nüfuslu Karabük’te yaşayan ve belki Karabük dışında yaşayan Karabüklü olup da Karabükspor’a sevdalıların hakkını hukukunu sonuna kadar ararım. Bugün de Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip gerekeni yaptım. Onun için benim gönlüm rahat. Yine takip edeceğim. Karabükspor’u sosyal medya hesaplarından olsun, gelen mesajlardan olsun ‘Başkanım bırakma’ deniliyor, bırakmak, kaçmak çözüm değil. Ama bu görevin bana veriliş şartları ortada. Bu görevi bana verenlerle şartların oluşmadığı söylendi. Ortada hiçbir şey yok. Olmayan şeylerle de bu takımın yürümesinin mümkünatı da yok. Karabükspor’a tabi ekonomik süreç de ortada Karabükspor’a sahip çıkılmadı. Sahip çıkanlar da maalesef sosyal medya üzerinden rencide edildi” diye konuştu.

“Kongre kararını alacağız”

Namal, şu an için Kardemir Karabükspor’un başında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Biz kongre kararımızı alacağız. Kulübün sahipsiz kalmaması adına biz özveride bulunacağız. Maçlara, deplasman için elimizden geleni yapacağız. Ama hocamız yok, futbolcularımızın kapasitesi ortada. Şu anda kasada çekimiz var. Bunları paraya dönüştürebilirsek personel ve ardından futbolcu maaşlarımızı ve daha sonra takımımızın deplasman giderleri ve ligde kalması için mücadele edeceğiz. Karabük nezdinde şunu söyleyebilirim. Gelinen nokta budur.”

Ayrıca Karabük Valiliğinde yapılan toplantıda, Karabük eşrafının toplanılacak paranın temlik ve icralara gideceğinden dolayı KARDEMİR'in herhangi bir yardım yapmadığı takdirde bir anlamı olmayacağından bu kampanyadan vazgeçtikleri bildirildi. KARDEMİR AŞ`den Karabükspor açıklaması Karabükspor'un ana sponsoru Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş. yaptığı açıklamada, “Yüzde 100'ü halka açık olup borsada işlem gören, 80 bini aşkın hissedarı bulunan KARDEMİR A.Ş.'den Karabükspor için 50 Milyon TL üzeri yeni talep edilen kaynağın karşılanması hukuken ve vicdanen mümkün değildir” denildi. İlgili Haberi Oku