Kaleci Everson’un frikik golü galibiyeti getirdi

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya Serie A karşılaşmasında sahasında Corinthians’ı ağırlayan Ceara, mücadeleyi 2-1 kazanırken karşılaşmanın ilk golü kaleci Everson’dan geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen 28 yaşındaki kaleci, yaklaşık 18 metrelik mesafeden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçtan sonra açıklama yapan Ceara kalecisi Everson, “Bu anı çok bekledim. Konsantre olmaya çalıştım. Topa vuruncaya kadar bir dakikadan fazla beklemek zorunda kaldım. Tanrı’ya şükürler olsun, mükemmel bir şekilde vurdum ve takımımı öne geçirdim” ifadelerini kullandı.

Eski kaleci Rogerio Ceni’de Brezilya’da attığı frikik golleriyle biliniyordu.

Brazilian goalkeeper Everson scores against Corinthians as he hits fine free-kick in the style of hero Rogerio Ceni https://t.co/oITULoGAUf pic.twitter.com/3OAaSmXIha

— MailOnline Sport (@MailSport) 7 Eylül 2018