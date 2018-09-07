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Kaleci Everson’un frikik golü galibiyeti getirdi
Dünyadan Futbol

Kaleci Everson’un frikik golü galibiyeti getirdi

Brezilya takımlarından Ceara forması giyen kaleci Everson, Corinthians maçında attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirirken yaptığı müthiş vuruş alkış topladı.

7 Eylül 2018 11:13

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya Serie A karşılaşmasında sahasında Corinthians’ı ağırlayan Ceara, mücadeleyi 2-1 kazanırken karşılaşmanın ilk golü kaleci Everson’dan geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen 28 yaşındaki kaleci, yaklaşık 18 metrelik mesafeden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçtan sonra açıklama yapan Ceara kalecisi Everson, “Bu anı çok bekledim. Konsantre olmaya çalıştım. Topa vuruncaya kadar bir dakikadan fazla beklemek zorunda kaldım. Tanrı’ya şükürler olsun, mükemmel bir şekilde vurdum ve takımımı öne geçirdim” ifadelerini kullandı.

Eski kaleci Rogerio Ceni’de Brezilya’da attığı frikik golleriyle biliniyordu.

Son güncelleme 11:13 | 7 Eylül 2018
Ceara corinthians Everson
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