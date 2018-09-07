Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder galibiyetle veda etti

SKOR DIŞ HABER Hollanda A Milli Futbol Takımı, bir yıldızına daha veda etti. Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, milli takım kariyerine nokta koydu. Amsterdan’daki Johan Cruijff Arena’da Peru ile oynanan maçta son kez Hollanda formasını giyen Wesley Sneijder, daha sonra alkışlarla yerini Quincy Promes’e bıraktı. Hollanda mücadeleyi 2-1 kazandı.

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Dünya futbolunun gördüğü en önemli 10 numaralardan biri olan Wesley Sneijder, tam 134 kez giydiği milli formaya veda etti. Wesley Sneijder, 31 gol ve 31 asistlik performansla Milli Takım kariyerini noktaladı. Peru ile oynanan özel maçta Hollanda forması altında kaptan olarak sahaya çıkan Wesley Sneijder, 62 dakika oynadı. Gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremeyen Wesley Sneijder, oyundan alınırken tüm tribünler ve takım arkadaşlarından alkış aldı. Karşılaşmada Beşiktaş’ta forma giyen Ryan Babel de ilk 11’de başladı. Ryan Babel, 86. dakikada oyundan çıkarken yerine Tonny Vilhena’ya girdi.

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Maçın ilk yarısını 18. dakikada Pedro Aquino’nun attığı golle 1-0 geride kapatan Hollanda, son yarım saatte galibiyete uzandı. Hollanda, 60. dakikada Memphis Depay ile eşitliği sağladı. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Memphis Depay, kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bırakarak maçın sonucunu belirledi.

Wesley Sneijder, oyundan çıktıktan sonra karşılaşması ailesi ile birlikte televizyondan takip etti.