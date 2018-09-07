Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim isyan etti: Bu işten sıkıldım ben…

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Forvet transferi ve yabancı sınırı hakkındaki düşüncelerini söyleyen Fatih Terim, yabancı kuralının tartışılmasından artık sıkıldığını belirtti. Forvet transferi konusunda ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Fatih Terim, Galatasaray taraftarlarından kendilerine destek vermelerini istedi.

Fatih Terim`in videosu paylaşım rekorları kırdı Süper Lig'de yabancı kuralı tartışması son sürat devam ederken Fatih Terim'in Milli Takımı çalıştırdığı dönemde yabancı futbolcularla ilgili açıklamalar yaptığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İlgili Haberi Oku

Takıma forvet takviyesi yapmayı çok istediklerini belirten Fatih Terim şunları söyledi:

“3 aydır aşağı yukarı, benim ekibim, scout ekibi, 300-400 oyuncuyu eledik. En az 40’a yakın oyuncuyla temasımız oldu. Çok uğraştık ama bazen 0’a verilebilecek oyuncular için bile çok para isteniyor. Ancak bazen son dakikaya kadar evet dediğimiz vazgeçiyor, başka kulübe gidiyor. Kulübü daha fazla rakam istiyor. Başka tercihler gündeme geliyor. Son günlerde bile almak için çok uğraştık. Bazen sıfıra verilecek oyuncular için de para istendiği olabiliyor. Kimseye bir şey diyemezsiniz. Biz elimizden geleni yaptık. Forvet transferiyle ilgili benim söylediğim sözlerin başkan ve yönetimle ilgisi yok. Modeste, Florya’ya gelmiş herhalde bizim haberimiz yok. Ben bunu yazılanlara söyledim. Galatasaray taraftarlarının beklentileriyle oynamayın diye. Tüm Galatasaraylılardan şunu rica ediyorum: Benim, ekibimin, takımımızın arkasında olsunlar, bize destek versinler.”

Mircea Lucescu`dan değişim yorumu: Burak, Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta... İlgili Haberi Oku

Son dönemde yeniden tartışılmaya başlanan yabancı sınırı ile ilgili de düşüncelerini aktaran Fatih Terim “Bu işten sıkıldım ben… Bu işin çıkmasında emeği olanlardan, çıkaranlardan biri benim… O gün bu konuda çok nettik. Bugün ne oldu da tekrar buna dönüldü bilmiyorum. Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı… Bizim şu anda 12 yabancımız var. 14 yabancı alma zorunluluğu yok. 14 Türk değil, 28 Türk de alabilirsiniz. Yabancı alma zorunluluğunuz yok… Türk futbolcu oynattıkça, bir fon aracılığıyla maddi yardım diye işe başladık ama sonradan Kulüpler Birliği ve TFF’nin görüşmelerinde, 3 safhada bunların hepsi kesildi” dedi.

Terim, kuralla amaçlananların gerçekleştiğine değinerek şöyle devam etti:

“Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu. Yüksek paraya imza atan ama oynamayan Türk oyuncuların Avrupa’yı seçeceğini düşünmüştük. Bugün Avrupa’da oynayan futbolcu sayımız daha fazla. Türk Milli Takımı’nın sorumlusu bendim. Yabancı sayısı düşecekti. Ben de serbest olması yönünde görüş belirttim ve riski aldığımı söyledim. Avrupa Şampiyonası’na gittik. Arkamızdan, önümüzden bazı şeyler olmasaydı, Dünya Kupası’na gidebileceğimizi düşünüyorum. Kulüplerimizin başarılarında bu kuralın hiç mi faydası olmadı? Herhalde olmuştur. Hayatım boyunca hiçbir yasağa çok da sıcak bakmadım. Hala oradayım. Bence başka şeylere bakmalıyız. Esas uğraşmamız gereken mali tabloların neden böyle olduğu. Altyapılara, tesisleşmeye bakalım. İdeal bir kulüp seviyesine nasıl gelindiğini araştıralım. Bu işin içinde yayıncı kuruluş, taraftar ve medya da var.”

“Söylediğim sözlerin başkanla ve yönetimle ilgisi yok”

Fatih Terim, santrfor transferinin gerçekleşmemesinin ardından söylediği sözlerin başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu hedef almadığını aktardı. Terim, yaz transfer döneminde 40’a yakın futbolcuyla temasa geçtiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Benim söylediğim sözlerin başkanla ve yönetimle ilgisi yok. Modeste, Florya’ya gelmiş ama bizim haberimiz yok. ‘Şu kadar milyona anlaştılar’, ‘Bu gelse nasıl olur’ diyorlar. ‘Gelmeli mi, gelmemeli mi?’ diye anket düzenliyorlar. ‘Galatasaray taraftarlarının beklentileri ve hisleriyle oynamayın’ diye söyledim. Yoksa ne başkan ne yöneticiler ne de ben klavyenin arkasından transfer yapacak insanlar mıyız? Herkes elinden geleni yapma gayreti içinde oldu. Üç aydır benim ekibim, yönetim, profesyonel arkadaşlar, oyuncu izleme grubu, eşler, dostlar, dünyadaki tanıdıklar dahil 300-400 oyuncuyu eledik. 40’a yakın oyuncu ile temasımız oldu. 12-13 atak oyuncusu ile görüştük. Çok istedik ama kiminin tekniği, kiminin ekonomisi, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentisi Galatasaray takımıyla yollarının birleşmesine müsade etmedi. Ne kadar bonservissiz, ne kadar kiralık, ne kadar az paraya alınacak oyuncu varsa 24 saat çalıştık.”

UEFA’nın finansal fair play nedeniyle yaptığı kısıtlamayı hatırlatan Terim, “UEFA’nın size verdiği bir ceza var. Rahat hareket edemiyorsunuz. Galatasaray’ın ekonomisine göre, takıma uygun olabilecek şeyler yapmaya çalıştık. Gomis satıldığında hepimiz daha da ümitlendik. Ümitlenmesek ne Abdurrahim Albayrak ‘İki santrfor alacağız’ der ne de ‘İkinci oyuncuyu stopere değil santrfora kullanırım’ derim. Demek ki o an çok müsait bir durum var. İlişkiler o yönde gidiyor. Ancak bazen son dakikaya kadar evet dediğiniz vazgeçiyor, başka kulübü tercih ediyor, kulübü fazla rakam istiyor. Son günlerde bile almak için çok uğraştık ama bazen bedelsiz oyuncular için bile çok para istendiği günler oluyor. Olsaydı iyi olurdu. Sözüm, ‘Forvet alınmazsa Galatasaray biter’, ‘Bitti, gitti, gidiyor’ diyenlere. Dünyada orkestrada bir enstrüman olmadığında bir parçanın çalınmadığını gördünüz mü? Hiç parça yarıda kaldı mı? Söylenir. Biz de Allah’ın izniyle Şampiyonlar Ligi parçasını mevcut oyuncularımızın değerini daha fazla artırarak söylemeye çalışacağız. Olur mu olur. Yaptık” yorumunu yaptı.

Taraftarı sarı-kırmızılı ekibin arkasında durmaya çağıran Fatih Terim, “Hakkıyla şampiyon olmuş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan girmiş bir takımdan söz ediyoruz. Şampiyonlar Ligi kolay bir yer değildir. Nispeten iyi bir grup çektik. Bir mevkiyle Galatasaray bitmez. Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir. Arkamıza çok güzel bir rüzgar aldık. Aralıktan bu yana çok önemli yol aldık. Anamızın ak sütü gibi şampiyon olduk. Müthiş bir enerjimiz ve sinerjimiz var. Tüm Galatasaraylılardan şunu rica ediyorum; Benim, ekibimin, çalışanlarımızın ve kulübümüzün arkasında olsunlar. Bu enerjiyi devam ettirsinler. Bunu da kimseye bozdurmayalım. Taraftarımız, mevcut kadromuzun daha da fazla performans vererek elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızdan emin olabilirler. Fatih Terim olarak buna söz verebilirim. Gittiği yere kadar gideceğiz. En yüksekleri hedefliyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde görüş belirtti.

Terim, ayrıca basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat’ın, “Benim duyduğum; santrfor transferini Florya’nın, diğerlerini de Abdurrahim Albayrak’ın yapacağı. Abdurrahim her zamanki gibi işini iyi yaptı. Florya neden yapamadı, neden gerçekleşmedi bilmiyorum” ifadelerinin hatırlatılması üzerine, “Geçmişten yarası olup işleri iyi gitmeyince Galatasaray üzerinden malzeme çıkarmak isteyenlere bu malzemeyi vermeye niyetim yok. Enerjimizi başka şeylere harcamalıyız” diye konuştu.