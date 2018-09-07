Galatasaray Arapovic transferini açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Marko Arapovic ile 2+8 aylık opsiyonlu sözleşme imzaladı. 2.07 boyundaki oyuncu forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapıyor.

20 Temmuz 1996'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de dünyaya gelen Marko Arapovic için basketbol çocukluğundan beri en tanıdık spordu. 1992 Barcelona Olimpiyatlarında gümüş madalyaya uzanan efsane Hırvatistan Milli Takımı'nın pivotu Franjo Arapovic'in oğlu olarak, Marko için geleceğinin kariyer planlamasını yapmak pek zor olmadı. Basketbola KK Kaptol Zagreb ile başlayan Marko, kısa sürede ülkesinin en büyük basketbol markası olan Cibona formasını giymişti bile.

96 jenerasyonunun en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Marko Arapovic'in alt yaş kategorilerindeki başarıları da arka arkaya geldi. U16 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda takımıyla altın madalyaya uzanan genç yıldız, U-8 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bir yıl sonra U19 Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalyayı kazanan Hırvatistan'ın en önemli oyuncularından biriydi. Nitekim Yunanistan'da düzenlenen U19 Dünya Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi beşine de seçildi.

Marko Arapovic'in yükselişi EuroLeague'e adım atarak devam etti. 2014-2015 sezonu başında Cedevita Zagreb ile anlaşan Arapovic, bir sonraki sezon EuroLeague'de 20 maça çıktı ve 8 sayı, 4.2 ribaund, 1 asist ortalamaları yakaladı. Ancak aynı sezon Adriyatik Ligi'nde Partizan'a karşı oynanan yarı final maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncu sahalardan uzun bir süre uzak kaldı. Geçirdiği sakatlığın ardından basketbola geri dönen Arapovic, takımımızla bir süredir deneme idmanlarına çıkıyordu.