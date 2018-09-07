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Filenin Sultanları namağlup yarı finalde!
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Filenin Sultanları namağlup yarı finalde!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek grupta üçte üç yaparak namağlup yarı finale yükseldi.

7 Eylül 2018 19:57

Japonya'da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda grubundaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İsviçre ile karşılaştı.

Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-21, ikinci seti 25-15, üçüncü seti de 25-22‘lik set skorlarıyla 3-0 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, 3'te 3 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Pierrier

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Alexander Ryabtsov (Rusya)

Türkiye: Beyza, Çağla, Ebrar, Zehra, Şeyma, Hande, Gizem (L) (Aylin)

İsviçre: Storck, Matter, Schottroff, Künzler, Pierret, Zaugg, Deprati (L) (Schwörer, Staffelbach, Perkovac)

Setler: 25-21, 25-15, 25-22

Süre: 75 dakika (24, 22, 29 dakika) 07 Eylül 2018 Türkiye Rusya maçı öncesi eşine rastlanmamış kriz! Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçında Rusya ile karşılaşacak. Ancak Türkiye'nin bu önemli maçı öncesi daha önce rastlamamış bir kriz yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:57 | 7 Eylül 2018
İsviçre türkiye voleybol
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