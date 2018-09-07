Fenerbahçe maçı kaybetti, 74 yaşında Erciyes Dağı zirvesine çıktı

Kayseri’de gazetecilik yapan 74 yaşındaki Bekir Demirağ, Fenerbahçe-Kayserispor maçında girdiği iddiayı kaybedince 3917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı’nın zirvesine çıktı.

Kayseri’de gazetecilik yapan 74 yaşındaki Bekir Demirağ, Geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında, Kayseri’deki gazetecilerle “Fenerbahçe peş peşe 2 maç kaybetti, yani yaralı. O bakımdan şahsen bu maçta beraberliğe bile göbek atarım. Benim favorim Fenerbahçe. Biz o Fener’i yenelim, ben de vallahi billahi Kayserispor kaşkolu veya bayrağını Erciyes Dağı’nın zirvesinde açarım” diyerek iddiaya girdi.

Kayserispor’un deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-3 mağlup etmesinin ardından 74 yaşındaki gazeteci Bekir Demirağ, dün sabah 02.00’da Şeytanderesi, Hörgüç kaya kulvarını takip ederek 7 saatlik yürüyüş sonunda Erciyes Dağı’nın zirvesine ulaştı.

Havanın sert ve rüzgarlı olması nedeniyle Kayserispor kaşkolu ile fotoğraf çektiren gazeteci Bekir Demirağ, Erciyes Dağı’na 84. tırmanışını kaybettiği iddia nedeniyle yapmış oldu.

Bekir Demirağ, “Bu benim Erciyes’e 84. tırmanışım oldu. İddiayı kaybettim ama Allah’a şükür sözümü tuttum. Kayserispor kaşkolunu daha önce 2009 yılında da Ağrı Dağı’ının zirvesinde açmıştım. Yaş 72 tırmanış 84 ! İnşallah Dalya diyeceğim” ifadesinde bulundu.