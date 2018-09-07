‘Fenerbahçe kazanır’ dedi ve…

Özellikle milli bayramlarda Erciyes’in zirvesine tırmanışlar gerçekleştiren dağcı spor yazarı Bekir Demirağ, geçtiğimiz hafta Ülker Stadyumu’nda oynanan ve Kayserispor’un 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma öncesi gazeteci meslektaşları ile girdiği bir sohbette favorinin Fenerbahçe olduğunu söylemiş ve başka birinin “Kayserispor kazanır” demesi üzerine ise “Biz Fenerbahçe’yi yenelim, ben de Kayserispor kaşkolu veya bayrağını Erciyes Dağı’nın zirvesinde açarım” ifadelerini kullanmıştı.

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Kayserispor’un maçtan galip ayrılmasının ardından Bekir Demirağ, Kayserispor kaşkolu ile 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes’in zirvesine çıkarak kaybettiği iddianın sözünü yerine getirmiş oldu.