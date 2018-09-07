MAÇ SONUCU: Türkiye Rusya’ya 2-1 yenildi! Milli takımdan kötü başlangıç…

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi ilk maçımızda Rusya’yı konuk ettik. Denis Cheryshev'in golüyle Rusya Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Türkiye’nin gole yanıt 41. dakikada Serdar Aziz’den geldi durumu 1-1 yaptı. İkinci yarınını başında 49. dakikada Rusya Dzyuba’nın golü ile durumu 2-1’e getirdi. Gün boyunca yayın krizinin çözülemediği karşılaşma için “Türkiye Rusya maçı hangi kanalda” sorusu soruldu. Türkiye Uluslar Ligi Lig B Grup 2'de yer alıyor. TRT 1 Türkiye Rusya maçını canlı yayınladı.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI İLK 11

TÜRKİYE: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Serdar, Şener, Mehmet Topal, Okay, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk

RUSYA: Lunes, Neustadter, Dzhikiya, Kudriashov, Rausch, M. Fernandes, Kuziaev, Erokhin, Zobnin, Cheryshev, Dzyuba

A Milliler’in #UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Rusya karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu #NationsLeague #TURRUS pic.twitter.com/Mvkp89V0fy — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 7 Eylül 2018

TÜRKİYE RUSYA MAÇININ KANALI SON DAKİKA BELLİ OLDU

Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Trabzon’da Rusya’yı ağırlayacak. 7 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45’te başlayacak, fakat Türkiye Rusya maçı yayıncı kuruluşu maçın başlamasına kısa bir süre kala TRT 1 kanalında canlı yayınlanacağı açıklandı.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HAKEMİ PORTEKİZLİ

UEFA’nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Trabzon’daki Medical Park’ta oynanacak maçta Dias’ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues’in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.

CANLI | Türkiye 0-1 Rusya (İlk yarı oynanıyor) UEFA Uluslar Ligi heyecanı Türkiye Rusya maçı ile başlıyor. Trabzon'daki karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

21:45 TÜRKİYE – Rusya

19:00 Azerbaycan – Kosova

21:45 İtalya – Polonya

21:45 Arnavutluk – İsrail

21:45 Litvanya – Sırbistan

21:45 Romanya – Karadağ

21:45 Faroe Adaları – Malta

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.