MAÇ SONUCU: Türkiye Rusya’ya 2-1 yenildi! Milli takımdan kötü başlangıç…

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi ilk maçımızda Rusya’yı konuk ettik. Denis Cheryshev'in golüyle Rusya Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Türkiye’nin gole yanıt 41. dakikada Serdar Aziz’den geldi durumu 1-1 yaptı. İkinci yarınını başında 49. dakikada Rusya Dzyuba’nın golü ile durumu 2-1’e getirdi. Gün boyunca yayın krizinin çözülemediği karşılaşma için “Türkiye Rusya maçı hangi kanalda” sorusu soruldu. Türkiye Uluslar Ligi Lig B Grup 2'de yer alıyor. TRT 1 Türkiye Rusya maçını canlı yayınladı.
TÜRKİYE RUSYA MAÇI İLK 11
TÜRKİYE: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Serdar, Şener, Mehmet Topal, Okay, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk
RUSYA: Lunes, Neustadter, Dzhikiya, Kudriashov, Rausch, M. Fernandes, Kuziaev, Erokhin, Zobnin, Cheryshev, Dzyuba
A Milliler’in #UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Rusya karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu #NationsLeague #TURRUS pic.twitter.com/Mvkp89V0fy
— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 7 Eylül 2018
TÜRKİYE RUSYA MAÇININ KANALI SON DAKİKA BELLİ OLDU
Türkiye A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Trabzon’da Rusya’yı ağırlayacak. 7 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45’te başlayacak, fakat Türkiye Rusya maçı yayıncı kuruluşu maçın başlamasına kısa bir süre kala TRT 1 kanalında canlı yayınlanacağı açıklandı.
TÜRKİYE RUSYA MAÇI HAKEMİ PORTEKİZLİ
UEFA’nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Trabzon’daki Medical Park’ta oynanacak maçta Dias’ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues’in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI
21:45 TÜRKİYE – Rusya
19:00 Azerbaycan – Kosova
21:45 İtalya – Polonya
21:45 Arnavutluk – İsrail
21:45 Litvanya – Sırbistan
21:45 Romanya – Karadağ
21:45 Faroe Adaları – Malta
UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?
Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.
ГОООООООООООООООЛ!!!! АРТЕЕЕЕЕЕМ ДЗЮЮЮЮЮБА!!!! 2:1 ВЕДЕМ! pic.twitter.com/QMaKN5HXJU
— Сборная России (@TeamRussia) 7 Eylül 2018