MAÇ SONUCU | Türkiye 1-2 Rusya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup ilk maçında Türkiye ile Rusya bir araya geldi. Trabzon’un ev sahipliğindeki karşılaşmada Türkiye, ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası’nda flaş bir performans sergileyen Rusya karşısında sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Rusya’nın golleri 13’te Denis Cheryshev ve 49’da Artem Dzyuba’dan gelirken Milli Takım’ın tek golünü 41’de Serdar Aziz kaydetti. Türkiye gruptaki ikinci maçında 10 Eylül’de İsveç’e konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dk. 90+5: Karşılaşma sona erdi.

Dk. 90: Yunus Mallı’nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza alanında topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Dk. 87: Cengiz Ünder’in pasıyla topla buluşan Yunus Mallı’nın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

Dk. 82: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder’in yerden ceza alanına gönderdiği ortasıyla topla buluşan Yunus Mallı’nın, topun gelişine yaptığı vuruşta Andrei Lunev topa hakim olmayı başarıyor.

Dk. 82: Rusya’da üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fedor Kudryashov oyundan çıkarken, Konstantin Rausch yerine giren isim oluyor.

Dk. 80: Millilerimiz gole yaklaşıyor. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder rakiplerini geçerek içe kat ediyor ve ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Andrei Lunev köşeden topu kornere çeliyor.

Dk. 73: Rusya’da Kuzyaev çıkıyor yerine Mogilevets oyunda.

Dk. 72: Milli Takım’da Mehmet Topal çıkıyor, yerine Yunus Mallı oyunda.

Dk. 71: Serbest vuruşta Hakan’ın muhteşem ortasında Kaan Ayhan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dk. 66: Millilerimiz gole yaklaşıyor. Oğuzhan Özyakup’un pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Andrei Lunev topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Dk. 61: Cengiz Ünder’in pasıyla topla buluşan Şener Özbayraklı’nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Andrei Lunev topa hakim oluyor.

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Dk. 56: Milli Takım’da Yusuf Yazıcı çıkıyor, yerine Oğuzhan Özyakup oyunda.

Dk. 54: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Fedor Kudryashov, Şener Özbayraklı’ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Artur Soares Dias tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

GOL! Dk. 49: Rusya, Artem Dzyuba ile 2-1 öne geçti.

Dk. 46: Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andrei Lunev topa hakim oluyor.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 46: Milli takımımız ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Serdar Aziz oyundan alınırken, Kaan Ayhan oyuna dahil oluyor.

Dk. 45+1: İlk yarı sona erdi.

GOL! Dk. 41: Serbest vuruşta Cengiz Ünder çabuk oynadı, Hakan Çalhanoğlu ortaladı, savunmadan seken top penaltı noktası civarında Serdar Aziz’in önüne düştü. Deneyimli oyuncu gelişine çok sert ve düzgün vurdu, bu şık golle karşılaşmada skor 1-1’e geldi.

Dk. 38: Milli Takım’da Şener Özbayraklı sarı kart gören isim.

Dk. 37: Daler Kuzyaev’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Aleksandr Erokhin’in vuruşu istediği gibi olmayınca Çağlar Söyüncü topu uzaklaştırıyor.

Dk. 34: Okay Yokuşlu’dan seken topu önünde bulan Denis Cheryshev’in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

Dk. 28: Denis Cheryshev’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba’nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başarıyor.

Dk. 21: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasında Andrei Lunev topa hakim oluyor.

Dk. 17: Milli takımımız bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

GOL! Dk. 13: Denis Cheryshev’in golüyle Rusya 1-0 önde.

Dk. 11: Kazanılan kontratakta Rusya, tehlikeli geldi.

Dk. 10: Sağ kanattan kazanılan korneri Cengiz Ünder paslaşarak kullanıyor. Ardından Hakan Çalhanoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasında Rusya savunması kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Saat 21.45: Maç başladı.

TÜRKİYE – RUSYA

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Artur Dias (Portekiz)

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mehmet Topal, Cengiz, Hakan, Yusuf, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokhin, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov

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