Can Öncü Dünya Şampiyonluğu için piste çıkıyor

Türk motor sporlarının geleceği Deniz ve Can Öncü'nün yarıştığı Red Bull Rookies Cup'ta heyecan sürüyor. Sezonun 6. yarışı, Cumartesi günü İtalya'da, efsane Misano Pisti'nde koşulacak. MotoGP'nin altyapısı olarak kabul edilen organizasyonda Can Öncü dünya şampiyonluğu için piste çıkacak.

Genel klasmanda ilk sırada bulunan Can, Jerez, Assen ve Sachsenring pistlerinde ilk sırayı almıştı. Bu sezonki formuyla öne çıkan 2003 doğumlu başarılı sporcu, son yarışta da istikrarlı performansını sürdürmek ve mutlu sona ulaşmak istiyor.

Deniz Öncü'nün geçen sene kazandığı Asya Yetenek Kupası'nın ardından ikinci bir büyük turnuvayı daha ilk sırada bitirmeyi amaçlayan Red Bull sporcusu, aynı zamanda Küçükler Moto3 Dünya Şampiyonası'nda da Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele ediyor.

Genel klasmanda Can 196 puanla zirvede yer alıyor. Deniz ise 134 puanla şampiyonada ikinci sırada bulunuyor.

İKİLİNİN BAŞARILARI

Can Öncü, 2015'te yapılan Avrupa SuperMoto Şampiyonası'nda ikinci olmayı başarmıştı. Ayrıca Türkiye'de Motocross ve Roadracing yarışlarında podyumun ilk sırasında yer almıştı. Deniz Öncü ise kardeşi Can'ın birinci olduğu Türkiye yarışlarında ikinci, Can'ın ikinci olduğu Avrupa yarışında ise birinci oldu. Son olarak ise ikiz kardeşler MotoGP'nin altyapısı gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta yarışmış, Can Öncü üçüncü Deniz Öncü dördüncü sırada yer almıştı. Asia Talent Cup'ta da Deniz Öncü şampiyon, Can Öncü üçüncü sırada tamamladı.