Burçin Badem, babası İsmet Badem’in ölüm nedenini açıkladı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden basketbol yorumcusu İsmet Badem’in oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı.

Konu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan Burçin Badem, “Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil” ifadelerini kullandı.

İşte Badem’in o paylaşımı;

Üzüntümüzü paylaşan durum öğrenmek isteyen dostlar Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil en büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustaliginda birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok — Burçin Badem (@burcinbadem) 6 Eylül 2018

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