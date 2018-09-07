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Burçin Badem, babası İsmet Badem’in ölüm nedenini açıkladı
Basketbol Süper Ligi

Burçin Badem, babası İsmet Badem’in ölüm nedenini açıkladı

Ölümüyle tüm ülkeyi hüzne boğan İsmet Badem'in, motoruyla seyir halindeyken fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi

7 Eylül 2018 10:23

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden basketbol yorumcusu İsmet Badem’in oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı.

Konu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan Burçin Badem, “Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil” ifadelerini kullandı.

İşte Badem’in o paylaşımı;

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Son güncelleme 10:36 | 7 Eylül 2018
Burçin Badem İsmet Badem
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