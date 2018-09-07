Böyle sözleşme görülmedi! Aylık 100 euro maaş alıyor…

Monaco altyapısından yetişen Cedric Mongongo, Evian, Montpellier gibi kulüplerin yanı sıra bir dönem Eskişehirspor formasını da giymişti. Son takım Monaco tarafından geçen yıl Temmuz ayında serbest bırakılan futbolcu 1 yıldır boştaydı.

Futbolu bırakmayan Mongongu, 29 yaşındaki stoper geçtiğimiz günlerde Romanya ekiplerinden FC Poli Iasi’ye transfer olurken ilginç sözleşmesiyle Rumen basınının manşetlerine taşındı. Cedric Mongongu, Romanya liginin en düşük maaşlı futbolcusu oldu. Anlaşmaya göre Kongolu futbolcu aylık 100 euro maaş alacak.

Rumen kulübüyle yapılan anlaşmaya göre Mongongu, Iaşi kulübünde 5 maç sahaya çıkarsa 6. maçtan itibaren maaşı aylık 4 bin euro olacak.

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