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Bomba iddia! Neymar, Barcelona’ya geri dönmek için yalvardı
Fransa Ligue 1

Bomba iddia! Neymar, Barcelona’ya geri dönmek için yalvardı

Neymar'ın PSG'den ayrılıp Barcelona'ya dönmek için yalvardığı iddia edildi.

7 Eylül 2018 07:30

Dünyanın en pahalı transferi olan Neymar için İspanya’dan flaş bir iddia atıldı. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Neymar’ın PSG’ye transfer olduğu için pişman olduğunu ve transfer döneminde Barcelona’ya dönmek istediğini iddia etti.

Barcelona’ya yalvardı

Gazetenin haberine göre Neymar, bu yaz geri dönmek için Barcelona’ya yalvardı. Cavani ile rekabete girdiği, Mbappe’nin gölgesinde kaldığı için pişman oldu.

Barcelona’nın ise Brezilyalı yıldızın çağrılarını sonuçsuz bıraktığı belirtildi. Neymar, bu sezon PSG ile Fransa Ligi’nde 4 maça çıkarken 4 gol kaydetme başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun ismi yaz transfer döneminde Real Madrid ile de anılmıştı.

Brezilyalı oyuncu 2017 yılında 222 milyon Euro’ya PSG’ye transfer olmuştu.

Son güncelleme 07:31 | 7 Eylül 2018
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