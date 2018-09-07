Bir dakika bile oynamadan Türkiye’den ayrıldı

Peşinatını alamadığı gerekçesiyle daha önce de kriz çıkarıp kapıdan dönen, geçtiğimiz gün de antrenmanlara çıkmama kararı alıp tesisleri terk eden Gbolahan Salami’nin Denizlispor ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla bedelsiz olarak sonlandırıldığı açıklandı. Salami, Denizlispor’da hiç forma giymeden ayrıldı. Olağanüstü kongre sürecine giren yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, 20 Eylül’de yapılacak genel kurul öncesi yönetime talip bir adayın mutlaka çıkacağını söyledi.

Türkiye`de bir ilk! Bu sevinci yaptı kadro dışı kaldı... Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Spor Toto 1'inci Lig'de dün oynadıkları maçta eski takımı Denizlispor'un filelerini sarstıktan sonra gerçekleştirdiği gol sevinci nedeniyle futbolcularından Hüseyin Atakan Üner'i 3 maç kadro dışı bıraktı. İlgili Haberi Oku

“Bir arkadaşımızın bayrağı devralmasını istiyorum” diyen Üstek, “Omuzlarımızdaki yük ağır. Sponsorluk beklentimiz gerçekleşmedi. En mantıklısı kongreye gitmekti. Kulübün önünü açmak istiyorum. Bir aday çıkmasını umut ediyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımızla dostuz. Onlarla ilgili sorunum yok ancak maddi anlamda önümüzde engeller var, tıkandık. Ben olayım olmayayım yönetim kurulu oluşturulurken destek veririm. Kim ne veriyorsa 2 katı vermeyi taahhüt ediyorum. Her türlü desteğe hazırım. Aday çıkmazsa da Denizlispor´u sahipsiz bırakmayız. Denizlispor kayyuma kalmaz” diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.