Beşiktaş’ın Karius için planı!

Milli yet gazetesinin haberine göre, Beşiktaş’ın, Fabri’den doğan boşluğu doldurmak için Liverpool’dan iki seneliğine kiraladığı Loris Karius’un, siyah – beyazlı takıma gelmekten bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

Yeni takım arkadaşlarıyla kısa sürede iyi bir uyum yakalayan Alman kalecinin takımda kalıp kalmayacağı yönündeki opsiyonun ise tamamen Beşiktaş’ın elinde olduğu bildirildi.

Yönetimin yaptığı anlaşmaya göre, Karius’un ikinci sezonu yönetimin istemesi halinde devreye girecek. Karius başarılı olup takımda kalırsa 8 milyon euroluk opsiyon yürürlüğe sokulacak ve oyuncunun bonservisi siyah-beyazlı kulübe geçecek.

Daha önce Talisca ile de iki senelik anlaşan fakat hem bonservis bedelini ödememesi hem de Talisca’nın da opsiyonda söz hakkının bulunması nedeniyle bu oyuncuyu renklerine bağlayamayan yönetim, Karius’da işi sağlama aldı.

Karius’u satın alma opsiyonlu olarak kiralayıp uzun süre kaleci sıkıntısı yaşamak istemeyen siyah – beyazlı yönetim, bu oyuncunun geleceği konusunda adım adım hareket edecek. Alman file bekçisinin performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Öte yandan, Karius’un performansının hem Türk hem Alman hem de İngiliz basınında değerlendirilecek olması nedeniyle, oyuncunun bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için yönetimin Alman kaleciden sadece işine odaklanmasını istediği öğrenildi.

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