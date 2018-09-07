Almanlar’dan İlkay’a şok protesto! Mesut Özil’in ardından…

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Milli Takımı’ndan ‘ırkçılık ve saygısızlık’ gerekçesiyle ayrıldığını açıklayan Mesut Özil’in ardından şimdi de İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor…

İngiltere Premier Lig’de Manchester United forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay 0-0 sona eren Fransa maçında 66.dakikada Leon Goretzka’nın yerine oyuna dahil oldu. Daha önce siyasi nedenlerle Mesut Özil gibi Almanlar tarafından eleştiri oklarının hedefinde kalan İlkay daha önceki maçlarda olduğu gibi bir grup taraftar tarafından ıslıklarla protesto edildi.

‘EVİME GÜLEREK GİDECEĞİM’

Allianz Arena Stadı’nda oynanan maçta oyuna girmek için kenara gelen İlkay tribünlerden gelen protesto sesleriyle şoke oldu. İlkay’a gösterilen bu tepki dış basında da büyük bir tepkiyle karşılanırken 27 yaşındaki futbolcu mücadelenin ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yıldız isim, tribünlerden gelen tepkiler hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bugün evime gülerek gidebileceğim. Alkışların daha çok olmasından ötürü memnunum. Ben de bunlara cevap verdim ve tamamı ile oyunuma odaklandım.”

Geçtiğimiz mayıs ayında Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle tepki toplamış ve Mesut Özil gelen ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı’nı bıraktığını açıklamıştı.

İlkay Gündoğan`dan ırkçılık ve Mesut Özil açıklaması! İlkay Gündoğan, Dünya Kupası döneminde Almanya Milli Takımı'nda yaşananları ve Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku