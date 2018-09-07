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ABD Açık’ta Serena Williams-Naomi Osaka finali
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ABD Açık’ta Serena Williams-Naomi Osaka finali

Tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ve Japon Osaka finale çıktı. Osaka, grand slam turnuvalarında finale yükselme başarısını gösteren ilk kadın Japon tenisçi oldu.

7 Eylül 2018 10:34

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta tek kadınlarda Serena Williams ve Naomi Osaka finale yükseldi.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final maçında 36 yaşındaki ABD’li tenisçi Williams ile 19 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova karşılaştı.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Williams, 66 dakika süren ve 5 kez servis kırdığı maçı 6-3 ve 6-0’lık setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Tek kadınlardaki diğer yarı final mücadelesinde ise Japon Naomi Osaka, 14 numaralı seribaşı ABD’li Madison Keys’i 6-2 ve 6-4’lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı.

Serena Williams ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında 1 yaşındaki olan Osaka, grand slam turnuvalarında finale yükselme başarısını gösteren ilk kadın Japon tenisçi oldu.

Williams ile Osaka arasındaki final maçı yarın oynanacak.

Naomi Osaka, 2014 yılında hayranı olarak fotoğraf özçekim yaptığı Serena Williams ile final mücadelesinde karşılaşacak.

 

Son güncelleme 10:42 | 7 Eylül 2018
Naomi Osaka serena williams
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