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UEFA Uluslar Ligi’nin ilk maçı: Halil Umut Meler yönetti Gürcistan kazandı
Milli Takımlar

UEFA Uluslar Ligi’nin ilk maçı: Halil Umut Meler yönetti Gürcistan kazandı

Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında Gürcistan, konuk olduğu Kazakistan'ı 2-0 yendi.

6 Eylül 2018 21:10

UEFA Uluslar Ligi’nin ilk maçında Gürcistan, deplasmanda Kazakistan’ı 2-0 mağlup etti. UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ilk karşılaşmasında, D Ligi 1. Grup’ta Kazakistan, Astana Arena’da Gürcistan’ı konuk etti.

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Türk hakem Halil Umut Meler’in yönettiği mücadelenin ilk yarısında iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

 

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gürcistan, 69. dakikada Giorgi Chakvetadze ve 74. dakikada Sergei Maliy’nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Son güncelleme 21:12 | 6 Eylül 2018
gürcistan Halil Umut Meler kazakistan uefa Uluslar Ligi
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