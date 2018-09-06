Türkiye’ye basketbolu sevdiren adam: İsmet Badem

“Türkiye’ye basketbolu sevdiren adam” tanımı yapmanın hiç de abartı olmadığı duayen isim İsmet Badem, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar basketbol yorumculuğu yapan duayen isim, tutkunu olduğu motoruyla yaşadığı trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye İsmet Badem`e böyle veda etti Türkiye'ye basketbolu sevdiren isim olan İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İsmet Badem'in vefatı, sosyal medyada başsağlığı mesajı yağmuruna neden oldu. İlgili Haberi Oku

1945 doğumlu Geçtiğimiz yıl aort ve kalp kapakçığı ameliyatı olduktan sonra mucize şekilde hayata tutunan İsmet Badem taraflı tarafsız bütün sporseverlerin takdir ettiği bir isim olarak spor dünyamızda yer alıyordu.

1972-73 sezonun da Türkiye Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazanan Samsunspor da yer almış, 1976-1977 sezonunda Fenerbahçe ve daha sonra Beşiktaş formalarını giyen İsmet Badem; aktif sporcu hayatını noktaladıktan sonra basketboldan kopamadı.

Basket ve Fast Break dergilerinde yorumculuk yapmaya başladı. Basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika’da, Mozambik’te yaşadı.

Türk basketbolunun başarı kazanmaya başladığı yıllarda naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu ile yaptığı yorumlarıyla ün kazandı.

Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan tamamı 12 sayfadan oluşan ”FANATİK BASKET” gazetesini çıkarmayı başardı. İsmet Badem gazeteyi tam 13 sene yayın hayatında tutarken daha sonra Türk basketboluna gelecek olan sporculara ”Ben İsmet Badem” adlı bir kitap yazdı.

Kitapta insan olmak için verdiği mücadelenin ve yaşadıklarının keyifli bir öyküsü, ailesinden edindiği temel doğrulardan başka hiçbir sermayesi olmayan bir gencin sporcu olmak için ve dahası gerçek bir ellili yıllardan beri Türkiye’nin, yaşamın, ilişkilerin, sporun ve basketbolun hikâyesini kaleme aldı.