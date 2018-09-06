Tüm dünya bu köpeği konuşuyor: ‘Tesapara’

SKOR DIŞ HABERLER / Paraguay’da mücadele eden futbol takımlarından Sporting Club 2 de Mayo’nun teknik ekibine sıra dışı bir isim katıldı. Tesapara isimli köpeğin futbol aşkı, onun teknik direktör asistanlığına yükselmesine neden oldu.

Teknik direktör Carlos Jaga Seguier, “Ona bir parça pasta verdim ve o günden beri işe her geldiğimde beni karşıladı. Artık benden hiç kaçmaz oldu ve şimdi rakiplerimiz için korkulu bir rüya” ifadelerini kullandı.

Köpeğin kulüpte yaşadığını söyleyen Seguier, “Onun için yaptığımız kulübede yaşıyor ve asla benden uzaklaşmıyor. Kapıları kapatıp eve gittiğimde o burada kalıyor ve buna biraz sinirleniyor” şeklinde konuştu.

Kulüpte herkesin ‘Tesapara’yı çok sevdiğini söyleyen Seguier, “Beni en çok güldüren şey ise antrenman zamanı futbolcuların yaptığı hareketleri taklit etmesi” dedi.

Son günlerde başta Güney Amerika basını olmak üzere herkesin dikkatini çeken Tesapara, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi ve tüm dünyanın sevgilisi olmayı başardı.

Tesapara’nın sürekli kendisiyle birlikte olduğunu söyleyen Seguire, “Kesinlikle tek başına olmak istemiyor. Soyunma odası koridorlarında, antrenman sahasında, maç zamanı sürekli yanımda oluyor. Bu kulüpteki tek ortağım o” diyerek köpekle arasındaki bağı anlattı.

Ülke basınında bile gazetelere manşet olan Tesapara’nın kariyer basamaklarını adım adım tırmandığı bir gerçek…