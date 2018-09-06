Trabzon Valisi’nden inceleme

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki Medical Park Stadı’nda incelemelerde bulunarak, federasyon yetkililerinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yavuz, Trabzon’da oynanacak karşılaşmaya dikkati çekti.

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Trabzon’da, UEFA standartlarına göre Türkiye Futbol Federasyonunun da ev sahipliğinde bir müsabakanın oynanacağını belirten Yavuz, “Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde ilk milli maçımız olacak. Bu yönüyle de önem arz ediyor. Trabzon yerelinde kamu, özel sektör, sivil toplum, bütün Trabzon halkı olarak buna odaklanmış bulunmaktayız. Federasyon yetkililerimiz günler öncesinden geldiler, hazırlıklarını yaptılar, UEFA yetkilileriyle çok güzel bir organizasyon var. Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar ele alındı, bakıldı ve şu an itibariyle maça hazırız” diye konuştu.

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Yavuz, seyircinin ilgisinin de çok fazla olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“41 bin kapasitemiz var. Stadın dolacağına artık eminiz. Bu konuda Trabzon ve çevre illerimizden çok yoğun bir talep olduğunu arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Uluslararası standartlarda sahamızda yapacağımız bu müsabakanın güzel bir atmosferde geçeceğini ümit ediyoruz.”

Gerekli çalışmaların tüm detaylarına kadar yapıldığını işaret eden Yavuz, şunları aktardı:

“En ufak bir sorunumuz, sıkıntımız yok. İki takım da Trabzon’a geldi. Onlar kendi çalışmalarını yapıyor, programlarını uyguluyorlar. Biz de arkadaşlarımızla son tedbirleri gözden geçiriyoruz. Şu an itibariyle Trabzon, Türkiye’miz uluslararası standartlardaki bu maçımıza hazır.”

Yavuz, karşılaşmayı izlemeye misafir takım taraftarlarının da geleceğini belirterek, “Sayı olarak net değil ama misafir takım taraftarlarımıza da yer ayrıldı. Arkadaşlarımız onunla ilgili de gerekli çalışmayı yaptı” ifadelerini kullandı.

“Kırmızı-beyaz milli takım ruhuyla muazzam bir müsabaka gerçekleşecek”

Bir gazetecinin, “Taraftarlara mesajının var mı?” sorusu üzerine ise Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trabzon, spor şehri ve her yönüyle futbola aşık bir şehir. Trabzon’umuz bu konuda kendini ispatlamış bir şehir. Uluslararası standartta bir müsabaka olacak. Tabii kriterler farklı. Uluslararası standartlarda kriterler var, UEFA kriterleri var. Bu konuda seyircimizin ön görülen şartlara ve kurallara uyacağını biliyoruz. Vaktinde gelmelerinde fayda var. Karşılaşma 21.45’te başlayacak. Olabildiğince vakitli gelmeleri durumunda hem gelişte sıkıntı olmayacak hem de yerleşimde sıkıntı olmayacak. Bu konuda da arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Yönlendirmeler yapacaklar, Federasyon tarafından bayraklarımız dağıtılacak. Sanıyorum yağmurluk şeklinde birtakım hediyeler planlamışlar. Kırmızı-beyaz milli takım ruhuyla muazzam bir hazırlık ve müsabaka gerçekleşecek. Başarılı olacağını ümit ediyoruz.”

Yavuz, büyük maçların çıkışında yaşanan trafik sorununa da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Stadımızın bulunduğu yer itibariyle, Akyazı tünellerimizin de devreye girmesine rağmen, kavşaklarda maç bitiminde ani bir yüklenme oluyor. Biraz sabır istiyoruz. Trafik güvenliğini sağlayacak arkadaşlarımız tam manasıyla tedbir alıyorlar ama sayı çok fazla oluyor. 10-15 bine yakın aracın bir anda yüklendiğini düşünün. Sabır gerektiriyor. Bu konuda farklı çözüm yollarını üretme konusunda ilgili kurumlarımız da çalışıyorlar. Her geçen zaman dilimi içinde biraz daha rahatlama oluyor. Bu konuda da seyircilerimize teşekkür ediyorum.”

Vali Yavuz’a İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ile diğer ilgililer eşlik etti. Yavuz ve beraberindekiler daha sonra TFF Trabzon Şubesi tarafından kentteki bir otelde düzenlenen yemekte, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski futbolcular ve spor camiasından çok sayıda isimle bir araya geldi.

Programın anısına TFF Başkan Vekili Dürüst, Vali Yavuz, bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hacısalihoğlu, belediye başkanları Gümrükçüoğlu ve Genç’e üzerilerinde isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı milli takım formalarını takdim etti.