TFF’den yabancı kuralı ile ilgili flaş açıklama!

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ali Dürüst, spor kamuoyunun gündeminde olan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamada bulundu. “Şenol Güneş yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi. Bir başka eski milli takım teknik direktörlerinden Fatih Terim ise yabancı oyuncunun serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Federasyonun bu konudaki görüşü ne olacak?” sorusuna Dürüst, “Federasyonun görüşü Kulüpler Birliğinde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek.

Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor.” yanıtını verdi. Ali Dürüst, “Bu konuda Kulüpler Birliğinin sizden talebi nedir?” sorusunu ise, “Daha bir görüşme olmadı. Esas olan kulüplerin federasyonuyuz. Hem Türk futboluna, hem Türk Milli Takımı’na hem de futbolun değerine uygun olacak bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz.” şeklinde cevapladı.

Türk futbolunda yeniden yabancı sınırı tartışması Türk futbolunda yeniden yabancı sınırı tartışması gündeme geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarının ardından taraftarlar Twitter'da #YabancıSınırınaHayır hastagiyle tepkilerini dile getirdi. İlgili Haberi Oku

“Kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz”

Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir’in, “UEFA standart uyguluyor, cezalar veriyor. Federasyonun kulüpleri mali yönden denetleyici UEFA’dakine benzer bir kurul oluşturması gerek.” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, şöyle konuştu:

“O mekanizma var zaten. Bunu belki UEFA normlarına çıkarabiliriz. Kulüplerimiz hazır olduğu vakit buna başlayacağız. Lisans alabilmek için bir takım kriterler var, o kriterlere uymaları lazım, borçsuzluk olsun, üçüncü şahıslara borçların ortadan kalkması gibi. Dolayısıyla artık kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz.”

“Galibiyetle başlamak istiyoruz”

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren Ali Dürüst, “Uluslar Ligi yeni bir heyecan. Hazırlık maçlarına anlam ve puan katıyor. Alacağımız puanlar önem arz ediyor. Zorlu geçen lig maratonundan sonra buraya odaklanmak kolay değil ama iki gündür görüyoruz ki oyuncularımız tamamen motive olmuşlar. İlk maçımızı da futbolla yatıp kalkan bir şehir olan Trabzon’da oynayacağız. İnşallah bu avantajı kullanıp galibiyetle başlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dürüst, milli takımın kadrosunda yaşanan gençleştirme operasyonu hakkında ise, “Sahada genç-yaşlı değil, milli takım döneminde hazır olan oyuncular yer alır. Bunun da tercihini hocamız yapacaktır. Bugünkü tercih bu şekildedir. Hazır herkes formayı alır tabii ki.” şeklinde konuştu.