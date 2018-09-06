PFDK, Emre Belözoğlu, Hasan Şaş ve Belhanda’ya 3 maç ceza verdi

Süper Lig’de olaylı geçen 4.haftanın faturası kesildi… Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre disiplin kuruluna sevk edilen Emre Belözoğlu, Younes Belhanda, Hasan Şaş ve Şamil Çinaz 3 resmi müsabakadan men edildi. Belhanda sırasıyla Kasımpaşa, Akhisar (D), Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu ise Antalya, Bursaspor (D), Yeni Malatya maçlarını kaçıracak.

İşte TFF’den yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 06.09.2018 tarih ve 8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BURSASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI 120,124,125,127 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125, DOĞU ÜST 216, TOFAŞ KUZEY 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 124 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ZAFER AYNALI‘nın, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EMRE BELÖZOĞLU‘nun, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KASIMPAŞA A.Ş.‘nin, 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 31.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu ŞAMİL ÇİNAZ‘ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ‘ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu YOUNES BELHANDA‘nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Emre Belözoğlu, Erzurum`da çılgına döndü! BB Erzurumspor'un Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve taraftarlarla tartışma yaşayan Emre Belözoğlu güçlükle sakinleştirildi. İlgili Haberi Oku

9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 31.08.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ – GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ALTAY Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ADANASPOR A.Ş. Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MERSİNLİ KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Hasan Şaş maç sonu çılgına döndü! Taraftarlarla tartıştı... Trabzonspor Süper Lig'in 4.haftasında, Nwakaeme'nin yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş maç sonu Trabzonspor taraftarlarıyla tartıştı. İlgili Haberi Oku

14- SAMSUNSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TOKATSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-TOKATSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KÖRFEZ SPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya 9 (dokuz) kişiden az bir kadroyla çıkılmasından dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına,

18- KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR Kulübü antrenörü İSMET ÖLMEZ‘in, 02.09.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, anons sistemin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- GEBZESPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GEBZESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ALİBEYKÖYSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR – ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR – KARŞIYAKA TFF 3.Lig 2.Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KARŞIYAKA Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR – KARŞIYAKA TFF 3.Lig 2.Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- PAZARSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyumda yedek kale bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BUCASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR – ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR – MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- MUĞLASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR – MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- GÖLCÜKSPOR Kulübü sporcusu SERCAN SEVİNÇ‘in, 02.09.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ANKARA ADLİYESPOR idarecisi NEJDET KARACA‘nın, 02.09.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KOCAELİSPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ALTAY Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, stadyumun müsabakanın oynanabilmesi için hazır hale getirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ADANASPOR A.Ş. sporcusu SERBAY CAN‘ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu AHMET YEŞİLBAŞ‘ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu MURATHAN ÖZEN‘in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü teknik sorumlusu MUHAMMET YILMAZ‘ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK U21 Ligi müsabakasında, takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu FARUK CAN GENÇ‘in, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK