Ömer Bayram: “Transferim büyük haber oldu, takipçim arttı”

Akhisarspor’dan Galatasaray’a transfer olan Ömer Bayram, Hollanda basınına açıklamalar yaptı.

NAC Breda altyapısından yetişen Ömer Bayram, “Çocukluğumdan beri Galatasaray’ı tutuyorum. Benim için çok duygu dolu bir transferdi. Uykusuz geceler geçirdim. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde transferin olması için uğraştım. Hayallerinin gerçek olduğunu fark etmek çok zor oluyor. Fakat, sonunda çok rahatladım.” ifadelerini kullandı.

“G.SARAY’IN BANA NE KADAR GÜVENDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Galatasaray’a transfer olmadan önce birçok faktörün gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan 27 yaşındaki sol bek, “Akhisar’da kalsaydım, UEFA Avrupa Ligi’nde oynardım. Elimde neyin olduğunu ve benim için neyin önemli olduğunu düşündüm. Şimdi sol bek pozisyonu için Yuto Nagatomo ile rekabete gireceğim. Galatasaray’ın benim için bonservis ödemesi, bana ne kadar güvendiğini gösteriyor.” diyerek sözlerini sürdürdü.

“TRANSFER HABERİM BÜYÜK HABER OLDU, TAKİPÇİM ARTTI”

“1 yıl daha kontratım vardı. Bu kontratın bitmesini bekleyebilirlerdi.” diyerek konuşmasına devam eden Ömer Bayram, “Beni hemen transfer etmek isterdiler. Transfer haberim Türkiye’de büyük haber oldu. 1 günde instagram’daki takipçi sayım 30 bin arttı. 6 yıl önce NAC Breda’nın sol açığıydım. Şimdi ismi Şampiyonlar Ligi listesine yazılan bir oyuncuyum.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.