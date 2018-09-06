Murat Murathanoğlu’dan duygulandıran İsmet Badem paylaşımı

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İsmet Badem ile birlikte uzun yıllar çalışan Murat Murathanoğlu, efsane isim ile ilgili duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında İsmet Badem ile ilgili bir anısını yazan Murat Murathanoğlu, efsane ismin kendisini şoka soktuğunu belirtti.

Türkiye İsmet Badem`e böyle veda etti Türkiye'ye basketbolu sevdiren isim olan İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İsmet Badem'in vefatı, sosyal medyada başsağlığı mesajı yağmuruna neden oldu. İlgili Haberi Oku

Murat Murathanoğlu, resmi Istagram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yunanistan’da hangi maçtı hatırlamıyorum, otel odamın kapısından çıktım ve karşımda o vardı. “Kimsin sen? Kimden torpillisin? Cumhuriyet gazetesinde sen, TRT de sen, Show TV de sen, dergilerde sen. Bak benim adım İsmet Badem. Bana Baba İsmet derler.” diyerek başlayan tanışıklığımız, zaman içinde dostluğa, partnerliğe, kader birliğine döndü. O kadar çok hikayem var ki seninle ilgili, kimine gülerdin, kimine kızardın belki. Ama senin bu yaptığın geçmişte tüm yaptığın beni şok edenlerin hepsine fark atar, yine şoka soktun beni İsmet abi. Hem de ne şok. Ne diyebilirim ki? Herhalde ya basket sahasında, ya da motorsikletin üstünde son yorumunu yapmak isterdin. Başta Fanatik Basket olmak üzere, Asist ve diğer unutulmaz programlar, maçlar, yazılar, yorumlar unutulmayacaktır. Nurlar içinde ol İsmet abi. Allah İffet ablaya Burçin ve Cihangir ile tüm ailene, sevenlerine sabırlar versin.