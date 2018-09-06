Mircea Lucescu’dan değişim yorumu: Burak, Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta…

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı takımın Medical Park Stadı’nda yarın Rusya Milli Takımı ise oynayacağı maç öncesi Çağlar Söyüncü birlikte basın toplantısı düzenledi. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Lucescu, “Şampiyona sonrası ilk maçı bizle yapıyorlar. Bu sanki bir şans gibi. Dünya şampiyonasında çok iyi, akıllıca oynadılar, oyun disiplini açısından çok iyi organizeydiler. Böylelikle güzel sonuçlar aldılar ve ilk 8’e kaldılar. Rakiplerimiz şimdi daha farklı, eski takıma göre daha genç bir ekip kurdular. Ama antrenörleri akıllı davrandı daha önce kendisiyle çalışmış oyuncuları geri aldı, dolayısıyla daha mantıklı oldu. Aynı organizasyonu, disiplini oyun stilini bizim karşımızda da bekliyorum. Biz de buna karşı maçı kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Bir basın mensubunun, “Türkiye son yıllarda uluslararası turnuvalarda başarısız sonuçlar alıyor. Tamamen yeni genç isimler katıldı, beklenti çok büyük. Kabuk değişimi bu stresli ortamda milli takıma nasıl yansır?” şeklindeki soru üzerine Lucescu, “Mecburduk. Hepsini birden değiştirmek zorunda değildim istemiyordum ama eski ekip gerçekten Türk futboluna çok katkıda bulundu, büyük değerli oyuncularla iyi sonuçlar aldılar. Burak, Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta ama tabi hayat, üst seviyede kalmak istiyorsanız, değişim gerekiyor. Artı bir şey daha var. Üst seviyedeki Türkiye liginde çok yabancılar var. Bu, beni başka alternatif bulmaya yönlendirdi. Genç oyuncuları milli takıma çağırarak dışarda içerde oynayan büyük performans gösteren sorumluluk gerektirdi. 8 yeni oyuncumuz aynı anda kulüp değiştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 1’er öbüründe 2 tane Türk oyuncu mecburen bu yola gitmek zorunda kaldık doğal olarak” şeklinde konuştu.

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“Genç ama çok iyi bir ekip çok hırslıyız”

Ekip oluşturmanın çok kolay olmadığını dile getiren Lucescu, “Ekibi yerle bir etmek çabuk, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var. Bu maçlarla birlikte hem tecrübelendiriyoruz oyuncuları hem de bu oyuncuları üst seviyeye çekiyoruz. Bu oyuncularımın hepsine çok güveniyorum. İyi yerlere geliyorlar, geldiler daha da gelecekler. Birçok oyuncumuz 8 tane oyuncumuz zeki ikinci ligden iyi bir ekibe gitti, Okay Celta Vigo’ya, Emre Akbaba, Ömer Bayram Galatasaray’a, Çağlar Leicester’e, Tarkan Kasımpaşa’ya geldi. Bu oyuncuların hepsi üst seviyeye çıkıyorlar. Zaman gereken tecrübeleri artıracaklar. Ben de bunları özellikle bekliyorum. Bunların gelmesiyle potansiyelimiz artacak. Kendi kulüplerine alışmaları zaman alabilir ama onları da yapacaklarına inanıyorum. Gençlerden bir ekip kurarak onların performansını yukarıya çıkarmak, bunu yapacağıma inanıyorum. Ben isterdim 2-3 oyuncularla milli takımı kurayım. Ama çok güveniyorum. Genç ama çok iyi bir ekip çok hırslıyız ve iyi olacağımıza her şeyi sahaya vereceğimize inanıyorum. Sadece sabra ihtiyacımız var. Sabrın herkese gösterilmesi lazım” diye konuştu.

“Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum”

Yabancı sayısının kademeli düşürülmesi konusunda düşüncelerine ilişkin de soruya ise Lucescu, “Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum. Ben elimdekilerle çalışmak zorundayım şu anda. Sonrasını karar federasyon tarafından alınacak medya tarafından konuşulacak. Türk futbolunun çok büyük yetenekli oyuncuları var. Eğitmek disipline alınmak lazım. Profesyonel futbolunun ne olduğunu öğretmek lazım. 2002'de Dünya üçüncü olan ekipte 8 oyuncu Galatasaray’da olduğunu hatırlatmama gerek yok herhalde. Dünya kupasında da alındı üçüncülük Avrupa kupasında neden alınmasın, alınacaktır. Benim fikrim alınabilir, sadece çalışmak lazım” ifadelerini kullandı.