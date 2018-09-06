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Mehmet Ekici’ye jet teselli Cocu’dan!
Fenerbahçe

Mehmet Ekici’ye jet teselli Cocu’dan!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi için kadrosunun yer aldığı liste dün UEFA’ya gönderildi. UEFA listesinde adını göremeyen ve morali bozulan Mehmet Ekici'ye ilk teselli teknik direktör Philipp Cocu'dan geldi.

6 Eylül 2018 10:06

Sercan Hamzaoğlu/ UEFA listesinde ismini göremeyenlerden Mehmet Ekici için Phillip Cocu devreye girdi…

Cocu, tecrübeli futbolcusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı, “Bu sonuçtan dolayı üzgünüm ancak kadro konusunda kısıtlamamız olduğunu biliyorsun. Sakın moralini bozma. En güvendiğim isimlerden birisin. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da başarı hedefliyoruz. Bu mecburi karar seni gözden çıkardığım anlamı taşımaz” dedi. Mehmet Ekici, ligdeki 4 maçın ikisinde ilk 11'de başlamıştı.

Öte yandan Soldado, Twitter hesabından, “UEFA listesinde olmamak hayal kırıklığı yarattı ama tek isteğim takımım için en iyisini yapmak” açıklamasını yaptı.

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Son güncelleme 10:37 | 6 Eylül 2018
cocu Fenerbahçe mehmet ekici
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