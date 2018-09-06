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Marsel İlhan tenise veda mı ediyor? İşte o paylaşım…
Diğer Sporlar

Marsel İlhan tenise veda mı ediyor? İşte o paylaşım…

Milli Tenisçi Marsel İlhan'ın profesyonel kariyerini sonlandırdığı iddia edildi. Çıkan haberler sosyal medyada bomba etkisi yarattı... Bir başka milli tenisçi Başak Eraydın twitter hesabından Marsel için veda mesajı bile paylaştı ancak ünlü raket yaptığı paylaşımla tenisi bırakmadığını açıkladı.

Ümit GENÇ 6 Eylül 2018 14:32

Dünya sıralamasında 390’ıncı sırada bulunan milli tenisçi Marsel İlhan’ın kariyerini sonlandırma kararı aldığı haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Dünya klasmanında bir dönem 77’nci basamağa kadar yükselen milli sporcunun kariyerine nokta koyduğu haberleri hızla yayılırken kendisinden uzun süre resmi açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı.

Milli sporcunun çok yakın arkadaşı olan Başak Eraydın twitter hesabından ünlü tenisçi için bir veda mesajı paylaştı.

”Seninle her zaman gurur duyacağız Marsel İlhan. Türk tenisi için yaptığın tüm katkılar için teşekkürler. Başardıkların asla unutulmayacak.” notunu paylaşan Eraydın iddiaları doğruladı.

Ancak bu paylaşımın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Marsel İnstagram hesabından bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. Marsel, ”Tüm takipçilerime ve sevenlerime güzel bir haberim var; Hakkımda çıkan “tenisi bıraktı” söylentisi tamamen asılsız olmakla beraber, tam tersi bu günlerde size vereceğim çok önemli gelişmeler olacak. Beni takipte kalın!..” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 15:17 | 6 Eylül 2018
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