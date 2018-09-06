İşte UEFA Uluslar Ligi hakkında bilinmesi gerekenler

UEFA'nın 2014 yılının Mart ayında düzenlenen 38. Olağan Genel Kurulu'nda tanıtılan, ardından 4 Aralık 2014 tarihinde onaylanan UEFA Uluslar Ligi başlıyor.

Her iki senede bir gerçekleşecek olan turnuvaya, 55 UEFA üyesi ülke katılım gösterecek. Aynı zamanda bu organizasyon Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Milli Takımlar seviyesinde oynanan en önemli üçüncü futbol turnuvası olma özelliğini taşıyacak.

UEFA Milli Takımlar Sıralaması temel alınarak A, B,C ve D olmak üzere 4 farklı lige ayrılan 55 ülke, kendi içlerinde 3'erli veya 4'erli gruplarda yer alıyor. Listenin tepesindeki 12 ülke A Ligi'nde yer alırken, 3'erli 4 gruba ayrılmış durumda. Türkiye'nin de yer aldığı B Ligi ise 13 ile 24. sıra arasında yer alan 12 ülkeden oluşuyor ve tıpkı A Ligi gibi 3'erli 4 gruba bölünmüş durumda.

C Ligi'nde ise 25 ve 39. sıra arasında yer alan 15 ülke boy gösterecek. Bu ligde sadece bir grup 3 takımdan oluşurken diğer 3 grupta 4 takım mücadele edecek. Geriye kalan 16 takım ise D Ligi'nde 4'erli gruplar halinde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar şu şekilde:

A Ligi

1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda

2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda

3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya

4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B Ligi

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti

2. Grup: TÜRKİYE, İsveç, Rusya

3. Grup: Avusturya, Bosna-Hersek, Kuzey İrlanda

4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C Ligi 1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi

4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D Ligi

1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino

3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova

4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık

TURNUVA NASIL OYNANACAK?

Bütün takımlar yer aldıkları gruptaki rakipleriyle kendi sahasında ve deplasmanda normal lig formatında karşı karşıya gelecek. B, C ve D Liglerinde gruplarını birinci tamamlayan dört takım bir üst lige çıkma hakkı elde ederken gruplarını sonuncu bitiren dört takım ise bir alt lige düşecek. A Ligi'nde gruplarını birinci olarak tamamlayan dört takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak yarı finallerde mücadele etme hakkını kazanacak. Ardından 9 Haziran tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun ismi belirlenecek. Aynı gün içerisinde turnuvanın üçüncüsünü de belirlemek adına bir müsabaka daha oynanacak.

EURO 2020’YE ERKEN BİLET

UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçlar, ülkelerin 2020 Avrupa Futbol Şampiyona'sına erken bilet alması adına önem taşıyor. Denk takımların aynı grupta yarışacağı A, B, C ve D Liglerinde takımlar, kendi gruplarını lider tamamlamak için çaba gösterecek. Her ligde 4'er grubun olduğu turnuvada, rakiplerini geçerek zirveye oturan takımlar kendi liglerinde tek maçlık sistemle yarı final ve final maçlarını kazandıktan sonra EURO 2020'ye katılım gösterebilecek. Toplamda 4 ligin en iyileri erkenden Euro 2020 biletini ceplerine koyarken, geriye kalan 20 takım Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde belli olacak.

TÜRKİYE NASIL EURO 2020’YE GİDER?

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta yer alan Türkiye, rakipleri olan İsveç ve Rusya'nın üstünde grubu lider tamamlarsa B Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanacak. Birinci, üçüncü ve dördüncü grubun liderlerini bekleyecek olan ay-yıldızlılar, tek maçlı yarı finalde ve finalde rakibini mağlup edip B Ligi'nin en iyisi olması durumunda EURO 2020'ye erken bilet alacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı B Ligi 2. grubunun fikstürü şu şekilde:

Türkiye – Rusya: 7 Eylül 2018

İsveç – Türkiye: 10 Eylül 2018

Rusya – İsveç: 11 Ekim 2018

Rusya – Türkiye: 14 Ekim 2018

Türkiye – İsveç: 17 Kasım 2018

İsveç – Rusya: 20 Kasım 2018