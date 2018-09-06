Basketbol efsanesi İsmet Badem kimdir? Neden öldü?

Türkiye'de gençlerin basketbolu sevmesinde başrolü oynayan İsmet Badem İsmet Badem kimdir? İsmet Badem, Çanakkale’de doğmuştur. 1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazanan ilk Karadeniz takımı olan Samsunspor’da yıldızı parlayan Badem, Fenerbahçe (1976-77) ve Beşiktaş formaları da giydi.

Aktif basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika’da, Mozambik’te yaşadı. Türk basketbolunun Avrupa sahalarında başarılar kazanmaya başladığı 1993 yılından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu’nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazandı.

Fanatik Gazetesi’nde spor yazarlığı yapmış olan İsmet Badem, 2001 yılında Ben İsmet Badem isminde bir kitap çıkarmıştır.