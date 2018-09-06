Türk basketbolunun efsanesi İsmet Badem hayatını kaybetti

Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti… Eski basketbolcu, TV yorumcusu ve basketbol yazarı İsmet Badem Çanakkale’nin Çan ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmet Badem’in 8 Eylül Cumartesi günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çanakkale Seddülbahir köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Türkiye`ye basketbolu sevdiren adam: İsmet Badem Türkiye'deki her kesime basketbolu bilene, bilmeyene aşıladığı basketbol sevgisiyle gönüllerimizde yer tutan İsmet Badem, 73 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle aramızdan ayrıldı... İşte İsmet Badem'in kısa hayat öyküsü... İlgili Haberi Oku

İsmet Badem’in oğlu Burçin Badem, Twitter hesabından “Maalesef babam İsmet Badem’i kaybettik” paylaşımıyla üzücü haberi verdi.

Türkiye İsmet Badem`e böyle veda etti Türkiye'ye basketbolu sevdiren isim olan İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İsmet Badem'in vefatı, sosyal medyada başsağlığı mesajı yağmuruna neden oldu. İlgili Haberi Oku

Türkiye’de gençlerin basketbolu sevmesinde başrolü oynayan İsmet Badem daha önce başarılı bir aort ve kalp kapakçığı ameliyatı geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu.

Maalesef Babam İsmet Badem’i Kaybettik!

— Burçin Badem (@burcinbadem) 6 Eylül 2018

Badem kazadan önce sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla Çan-Biga arasında motor turu yaptığını paylaşımlarla duyurmuştu.

MURAT MURATHANOĞLU’NDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İsmet Badem ile birlikte uzun yıllar birlikte basketbol maçlarını sunan Murat Murathanoğlu ise Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı;

“Yunanistan’da hangi maçtı hatırlamıyorum, otel odamın kapısından çıktım ve karşımda o vardı. “Kimsin sen? Kimden torpillisin? Cumhuriyet gazetesinde sen, TRT de sen, Show TV de sen, dergilerde sen. Bak benim adım İsmet Badem. Bana Baba İsmet derler.” diyerek başlayan tanışıklığımız, zaman içinde dostluğa, partnerliğe, kader birliğine döndü. O kadar çok hikayem var ki seninle ilgili, kimine gülerdin, kimine kızardın belki. Ama senin bu yaptığın geçmişte tüm yaptığın beni şok edenlerin hepsine fark atar, yine şoka soktun beni İsmet abi. Hem de ne şok. Ne diyebilirim ki? Herhalde ya basket sahasında, ya da motorsikletin üstünde son yorumunu yapmak isterdin. Başta Fanatik Basket olmak üzere, Asist ve diğer unutulmaz programlar, maçlar, yazılar, yorumlar unutulmayacaktır. Nurlar içinde ol İsmet abi. Allah İffet ablaya Burçin ve Cihangir ile tüm ailene, sevenletine sabırlar versin. Başımız sağolsun. Bu da İsmet abiyle sanıyorum ki son fotoğragımız. Madrid Final Four. ”

Motosiklet kazansı sonucu hayata gözlerini yuman İsmet Badem’in, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım…

İSMET BADEM KİMDİR?

1972-1973 yılarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, Murat Murathanoğlu’nun sunduğu canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazmıştır. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket Gazetesi’ni çıkardı. Fanatik Basket tam 13 sene yayın hayatında kaldı.

1972-73 sezonun da Türkiye Basketbol Ligin de oynamaya hak kazanan Samsunspor da yer almış, 1976-1977 sezonunda Fenerbahçe ve daha sonra Beşiktaş formalarını giyen İsmet Badem; aktif sporcu hayatını noktaladıktan sonra basketboldan kopamadı.

Basket ve Fast Break dergilerinde yorumculuk yapmaya başladı. Türk Basketbolunun başarı kazanmaya başladığı yıllarda naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu ile yaptığı yorumlarıyla ün kazandı. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan tamamı 12 sayfadan oluşan ”FANATİK BASKET” gazetesini çıkarmayı başardı.

İsmet Badem gazeteyi tam 13 sene yayın hayatında tutarken daha sonra Türk basketboluna gelecek olan sporculara ”Ben İsmet Badem” adlı bir kitap yazdı.

Kitapta insan olmak için verdiği mücadelenin ve yaşadıklarının keyifli bir öyküsü, ailesinden edindiği temel doğrulardan başka hiçbir sermayesi olmayan bir gencin sporcu olmak için ve dahası gerçek bir ellili yıllardan beri Türkiye’nin, yaşamın, ilişkilerin, sporun ve basketbolun hikâyesini kaleme aldı.

Duayen isim geçtiğimiz yıl aort ve kalp kapakçığı ameliyatı olduktan sonra sağlıklı şekilde yaşamına devam etmişti.