Hazırlık maçında Domagoj Vida şoku!

Hırvatistan ile Portekiz, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın iki stoperi Portekizli Pepe ve Hırvat Domagoj Vida’yı karşı karşıya getiren maçın 35. dakikasında şanssız bir an yaşandı. Beşiktaş’ta forma giyen Domagoj Vida, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

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Karşılaşmada 28. dakika oynanırken Vida, bir Portekiz atağında Andre Silva’nın yanından yaptığı yatarak müdahale ile kalesini tehlikeden korudu. Ancak bu müdahalesinin ardından Vida, yerden bir süre kalkamadı. Acı içinde yerde kalan Vida’ya sağlık ekibi müdahale etti. Saha kenarına alınan Vida, tedavisinin ardından iki dakika sonra oyuna geri döndü. Bir süre kendini deneyen Vida, sakatlık yaşadığı yerde ağrılarının artması sonucu 35. dakikada kendisini bir kez daha yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyeceği belirtilen Vida, sedye ile saha kenarına alındı. Vida’nın yerine Hırvatistan’da oyuna Tin Jedvaj girdi. Hırvatistan Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından Vida’nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Portekiz karşısında sakatlanan Domagoj Vida’nın durumuna bakıldığı ve her hangi bir yaralanma bulunmadığı, oyuncunun yakında hazır olacağını” ifade edildi.

Öte yandan Hırvatistan, karşılaşmanın 18. dakikasında Ivan Perisic ile öne geçerken, Portekiz, Beşiktaş’ta oynayan Pepe’nin golü ile 32. dakikada beraberliği sağlamayı başardı. Pepe’nin 90 dakika sahada kaldığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.